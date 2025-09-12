  1. Privatkunden
«Ich wäre dumm, wenn ...» Jetzt spricht Eberl über Hoeness-Wirbel und Rücktritts-Gerüchte

dpa

12.9.2025 - 11:50

Max Eberl hatte in den vergangenen Monaten die eine oder andere Meinungsverschiedenheit mit Uli Hoeness.
Max Eberl hatte in den vergangenen Monaten die eine oder andere Meinungsverschiedenheit mit Uli Hoeness.
Keystone

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bayern-Bossen Uli Hoeness und Max Eberl und eine TV-Sendung sorgten zuletzt für viel Wirbel. Nun meldet sich erstmals Eberl zu Wort. Er wird deutlich.

,

DPA, Jan Arnet

12.09.2025, 11:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Max Eberl reagiert auf die kontroversen Aussagen von Uli Hoeness zu seiner Person.
  • Der Sportvorstand des FC Bayern München will aber nicht im Detail auf die Diskussionen der letzten Tage eingehen.
  • «Ich möchte bei Bayern erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Das ist das, wofür ich jeden Tag kämpfe», so Eberl.
Mehr anzeigen

Max Eberl hat in der Aufregung um die jüngsten Aussagen von Uli Hoeness nach eigenem Bekunden nie einen Rücktritt beim FC Bayern erwogen. «Mein Herz ist hier. Never ever dran gedacht, hier hinzuschmeissen. Dafür habe ich viel zu viel vor», sagte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters.

Ehrenpräsident Hoeness hatte jüngst in einer TV-Talkrunde Meinungsverschiedenheiten in Transferfragen eingeräumt und Eberl attestiert, «ziemlich empfindlich» zu sein. Später beteuerte der Bayern-Patron, er habe seinem Sportvorstand mit den deutlichen Aussagen nur helfen wollen.

Meinungsverschiedenheiten in München. Hoeness: «Eberl ist empfindlich» – «Woltemade keine 90 Millionen wert»

Meinungsverschiedenheiten in MünchenHoeness: «Eberl ist empfindlich» – «Woltemade keine 90 Millionen wert»

«Wir reden ja von empfindlich», erwiderte Eberl. «Empfinden heisst fühlen; für etwas bereit sein, zu kämpfen. Wenn du nicht fühlst, nur einen Job machst, wenn man das will, dann ist das sehr kalt.» Viele Leute heutzutage überall auf der Welt agierten «kalt und rücksichtslos», kritisierte er. «Für mich geht es darum: fühlen. Weil ich das, was ich tue, mit Leidenschaft tue, dafür brenne.»

Eberl: «Musste immer kämpfen in meinem Leben»

Eberl sagte vor dem Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen den Hamburger SV am Samstag, dass er die Debatte hinter sich lassen wolle. «Ich möchte nicht bei Bayern München arbeiten, das ist nicht mein Ziel gewesen. Ich möchte bei Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Das ist das, wofür ich jeden Tag kämpfe.»

Gerüchte um Rücktritt. Schmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Gerüchte um RücktrittSchmeisst Max Eberl bei Bayern München hin?

Der 51-Jährige unterstrich: «Ich musste immer kämpfen in meinem Leben.» Wie es ihm ganz persönlich in den vergangenen Tagen ging, das wollte Eberl explizit nicht verraten. Es sei in seinen bisherigen Monaten beim Klub aber «definitiv keine einfache Situation» gewesen.

Nach den Hoeness-Ratschlägen im «Doppelpass» von «Sport1» wurde der Manager auch gefragt, ob er sich künftig mehr mit dem langjährigen Bayern-Boss austauschen werde. «Ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, ich würde nicht jeden Tag lernen und auch zuhören, was Menschen für Ratschläge und Gedanken haben», antwortete Eberl. «Alles, was mir hilft, erfolgreich zu sein, das nehme ich natürlich an.»

Wirbel rund um Bayern München. «Peinlich» – Matthäus legt im Streit mit Hoeness nach

Wirbel rund um Bayern München«Peinlich» – Matthäus legt im Streit mit Hoeness nach

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

Reif: «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Eberl den Bettel hinschmeisst»

02.09.2025

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

Reif über Wirtz-Absage: «Wenn die Bayern wollen, dann können sie auch 125 Millionen hinlegen»

03.09.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Für das Team Switzerland wird das erste SailGP-Rennen auf dem Genfersee etwas ganz Besonderes. blue News hat mit den Protagonisten gesprochen.

12.09.2025

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Wie fühlt sich eine Fahrt an auf dem auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat’s ausprobiert.

12.09.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Mehr Videos

Super League. Elia verlässt YB definitiv und wechselt in die Türkei

Super LeagueElia verlässt YB definitiv und wechselt in die Türkei

Nur neun Monate im Amt. Der FC Luzern trennt sich per sofort von CEO Simon Laager

Nur neun Monate im AmtDer FC Luzern trennt sich per sofort von CEO Simon Laager

GC-Trainer Gerald Scheiblehner. «Wir haben eine ganz klare Idee im Verein»

GC-Trainer Gerald Scheiblehner«Wir haben eine ganz klare Idee im Verein»

Ex-Inter-Goalie aussortiert. Onana von Manchester United zu Trabzonspor

Ex-Inter-Goalie aussortiertOnana von Manchester United zu Trabzonspor

Barthélémy Constantin. «Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Barthélémy Constantin«Sion kann auch ohne Top-6 eine erfolgreiche Saison haben»

Weg frei für die Champions League. Köhn profitiert von Verletzung seines Kontrahenten

Weg frei für die Champions LeagueKöhn profitiert von Verletzung seines Kontrahenten

Bundesliga