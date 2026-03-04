Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bauchspeicheldrüsenkrebs Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben

SDA

4.3.2026 - 19:22

Wurde nur 54 Jahre alt: Georg Koch
Wurde nur 54 Jahre alt: Georg Koch
Keystone

Der frühere Bundesliga-Torwart Georg Koch stirbt im Alter von nur 54 Jahren. Der Ex-Profi von Fortuna Düsseldorf war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt.

Keystone-SDA

04.03.2026, 19:22

04.03.2026, 19:47

Den Tod Kochs bestätigte ein Fortuna-Sprecher gegenüber der dpa unter Berufung auf die Familie.

Koch absolvierte in seiner Karriere 213 Spiele in der Bundesliga sowie 165 Partien in der 2. Bundesliga. Nach seinem Durchbruch in Düsseldorf war er unter anderem in Eindhoven, Bielefeld, Kaiserslautern, Duisburg und Cottbus aktiv. Zuletzt arbeitete er im Profi-Bereich als Torwarttrainer von Drittligist Viktoria Köln in der Saison 2022/23.

2023 war die Krebserkrankung bei Koch diagnostiziert worden, ein Jahr später machte er die Diagnose öffentlich. Festgestellt worden sei «der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung. Mir ging es zuvor schon nicht so gut, und meine Blutwerte waren auffällig schlecht», sagte Koch damals der «Bild am Sonntag».

Meistgelesen

Neuer Grossangriff auf Teheran – Videos zeigen heftige Detonationen +++ 5200 Schweizer sitzen im Nahen Osten fest
Gäste aus China bleiben aus – Innerschwyzer Hotelier beklagt «Totalausfall»
Ehemaliger Bundesliga-Goalie Georg Koch gestorben

Videos aus dem Ressort

Zeki Amdouni: «Ich freue mich bald wieder beim Team zu sein»

Zeki Amdouni: «Ich freue mich bald wieder beim Team zu sein»

Zeki Amdouni ist auf dem Weg zurück auf den Platz. Nach dem Kreuzbandriss im letzten Sommer freut sich der 25-Jährige auf baldige Einsätze für Burnley. Auch die Nati wird für ihn wieder zum Thema.

04.03.2026

Sébastien Buemi über die Entwicklung des neuen Red-Bull-Autos: «Ich war von Anfang an involviert»

Sébastien Buemi über die Entwicklung des neuen Red-Bull-Autos: «Ich war von Anfang an involviert»

02.03.2026

Winterthur – Servette 1:1

Winterthur – Servette 1:1

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

03.03.2026

Zeki Amdouni: «Ich freue mich bald wieder beim Team zu sein»

Zeki Amdouni: «Ich freue mich bald wieder beim Team zu sein»

Sébastien Buemi über die Entwicklung des neuen Red-Bull-Autos: «Ich war von Anfang an involviert»

Sébastien Buemi über die Entwicklung des neuen Red-Bull-Autos: «Ich war von Anfang an involviert»

Winterthur – Servette 1:1

Winterthur – Servette 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Abstiegsangst bei Top-Klubs. Diese Teams stecken in der Krise

Abstiegsangst bei Top-KlubsDiese Teams stecken in der Krise

Abreise aus Nati-Camp. Julia Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus

Abreise aus Nati-CampJulia Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus

Teilnahme weiter offen. Tritt Iran bei der WM an? Trump: «Das ist mir wirklich egal»

Teilnahme weiter offenTritt Iran bei der WM an? Trump: «Das ist mir wirklich egal»