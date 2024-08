Jasper van der Werff ist einer von insgesamt acht Schweizer Spielern in der 2. Bundesliga. IMAGO/Lobeca

Die Saison der 2. Bundesliga beginnt am Freitagabend mit dem Kracher zwischen Absteiger Köln und dem HSV – mit Schweizer Beteiligung. blue Sport liefert die Übersicht der Schweizer in der 2. Liga.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Freitag, 2. August startet die Saison der 2. Bundesliga – mit Schweizer Beteiligung: Miro Muheim trifft mit dem HSV auf Absteiger Köln.

Insgesamt stehen acht Schweizer bei einem Zweitligisten unter Vertrag.

Ein neunter Spieler wird womöglich bald folgen. Der Wechsel von Silvan Hefti zum HSV soll bald kommuniziert werden. Mehr anzeigen

In der 2. Bundesliga stehen acht Schweizer Spieler unter Vertrag. Somit stellt die Schweiz die zweitgrösste Delegation von ausländischen Spielern in Deutschlands zweiter Liga. Nur die Niederlande sind mit zehn Spielern numerisch stärker vertreten. Hier die Übersicht der Legionäre der 2. Bundesliga:

Hambruger SV Miro Muheim

Miro Muheim spielt seit Sommer 2021 beim deutschen Traditionsklub. Der Aussenverteidiger wechselte vom FC St.Gallen mit den Ambitionen in den Norden Deutschlands, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Bisher hat es damit nicht geklappt. Der HSV startet am Freitagabend gegen Köln in seine siebte Saison der Unterklassigkeit seit dem Abstieg 2017/2018. Die abgelaufene Saison beendete man auf Rang 4 – fünf Punkte hinter Rang 3, der für die Relegation berechtigt.

1. FC Kaiserslautern Jan Elvedi

Jan Elvedi ist ein Teil der Innenverteidigung Kaiserslauterns. Mit dem vierfachen deutschen Meister schaffte er in der abgelaufenen Saison nach zähem Ringen den Ligaerhalt. Im DFB-Pokal stand man im Finale, der gegen Leverkusen verloren ging. Die Saison startet für Elvedi und Co. mit der Partie gegen Aufsteiger SSV Ulm.

Schalke 04 Adrian Gantenbein

Beim Wechsel von Adrian Gantenbein vom FC Winterthur zum grossen Schalke 04 rieben sich womöglich viele verwundert die Augen. Verwunderlich war aber auch die Leistung Schalkes in der abgelaufenen Saison. Mit Rang 10 blieb man deutlich unter den Erwartungen des einstigen Spitzenklubs. Mit den Königsblauen trifft Gantenbein am Samstagabend auf Braunschweig. Kommt der Verteidiger gleich zu seinem Pflichtspiel-Debüt?

Darmstadt Filip Stojilkovic

In dieser Saison muss sich Stojilkovic mit der 2. Bundesliga begnügen. Mit dem Bundesliga-Absteiger Darmstadt trifft der einstige Sion-Offensivmann auf Düsseldorf.

SSV Ulm Aaron Keller

Aaron Keller gehört zu den aufstrebenden Schweizer Fussballer. Der Aussenläufer ist Neuzugang bei Aufsteiger Ulm. In der vergangenen Saison gehörte der gebürtige Kilchberger zu den Leistungsträgern bei Drittligist Unterhaching. Mit seinem neuen Klub Ulm startet der 20-Jährige gegen Kaiserslautern in die neue Saison. Keller ist Teil der U21-Nati und spielt seit er 13 Jahre alt ist in Deutschland.

SC Paderborn Jasper van der Werff

Von Januar 2020 bis Juni 2021 spielte der ehemalige FCSG-Junior für den FC Basel. In der abgelaufenen Saison verteidigte er leihweise für Hansa Rostock, ehe er auf die neue Saison hin zu Paderborn zurückkehrte. In der 2. Bundesliga kommt der 25-Jährige auf mittlerweile 58 Einsätze. Zum Saisonauftakt wartet Hertha Berlin.

Karlsruher SC Andrin Hunziker

Hunziker gehört dem FC Basel, spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis für den Karlsruher SC. Der KSC beendete die abgelaufene Saison auf Rang 5 – ein heisses Statement dafür, in der neuen Spielzeit ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Der 21-jährige Stürmer startet in sein Abenteuer in der 2. Bundesliga gegen Nürnberg.

Karlsruher SC Noah Rupp

Der FC Luzern liess den 20-jährigen Mittelfeldspieler im Juli ablösefrei zum KSC ziehen. Kommt er gleich zum Saison-Auftakt gegen Nürnberg zu seinem Pflichtspiel-Debüt in der 2. Bundesliga?

Womöglich auch bald in der 2. Bundesliga

Bald beim HSV? Silvan Hefti

Der ehemalige Spieler von YB und dem FC St.Gallen Silvan Hefti steht offenbar vor einem Wechsel zum Hamburger SV. Gemäss «Bild» unterschreibt der Rechtsverteidiger beim Klub aus der 2. Bundesliga einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse soll sich auf 1,2 Millionen Euro belaufen. Die Kommunikation des Klubs ist aber noch ausstehend.

