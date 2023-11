Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Bild: Keystone

Am Mittwoch trennen sich Union Berlin und Trainer Urs Fischer. Wer könnte die Nachfolge des Schweizers antreten? Die «Bild» scheint bereits fündig geworden zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Abgang von Urs Fischer läuft bei Union Berlin die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren.

Gemäss der deutschen «Bild» könnte Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner den Schweizer ersetzen. Die Berliner stünden aber noch am Anfang der Suche, weil bis zuletzt auf eine Trendwende unter dem Schweizer gehofft wurde. Mehr anzeigen

«Baut ihm eine Statue», war nur eine der unzähligen Huldigungen, die Urs Fischer seitens der Union-Fans am Mittwoch zuflogen. Der beliebte Schweizer Trainer wurde nach Bekanntwerden seines Abgangs im Netz so richtig abgefeiert. Einen würdigen Nachfolger zu finden, dürfte für Union-Manager Oliver Ruhnert deshalb keine leichte Aufgabe werden.

Wie die «Bild» berichtet könnten die Köpenicker aber bereits fündig geworden sein. Das deutsche Blatt berichtet von Gerüchten um eine Verpflichtung von Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner. Der Österreicher würde die nötige Erfahrung für die Aufgabe mitbringen. Zudem gewann er mit den Frankfurtern die Europa League – ein Ziel, das für Union mit einem dritten Rang in der Champions-League-Gruppe weiterhin möglich wäre.

Glasner ist aktuell ohne Verein. Wie die «Bild» weiter schreibt, sei aber noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Die Eisernen stünden noch «am Anfang der Suche». So soll man in Berlin bis zuletzt auf eine Trendwende unter Ex-Trainer Urs Fischer gehofft haben.

Urs Fischer hatte bis zuletzt die Unterstützung der Union-Fans. Imago