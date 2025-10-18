Nico Elvedi absolvierte gegen Union Berlin sein insgesamt 292. Bundesliga-Spiel. Bild: Imago

Mit dem Einsatz gegen Union Berlin löst Nico Elvedi seinen ehemaligen Teamkollegen Yann Sommer ab und ist ab sofort alleiniger Schweizer Bundesliga-Rekordspieler.

Im November 2015 feiert Nico Elvedi mit einem 0:0-Remis gegen Ingolstadt sein Bundesliga-Debüt für Borussia Mönchengladbach. Knapp zehn Jahre später stellt der Innenverteidiger einen neuen Rekord auf und ist ab sofort der Schweizer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen.

Elvedi läuft am Freitag zum insgesamt 292. Mal in Deutschlands oberster Liga auf und löst damit seinen langjährigen Teamkollegen Yann Sommer als Schweizer Rekordhalter ab. Hinter Elvedi und Sommer (291 Bundesliga-Spiele) folgen Ciriaco Sforza (265), Pirmin Schwegler (262), Tranquillo Barnetta (260) und Diego Benaglio (259).

Niederlage überschattet Rekordspiel

Damit aber nicht genug: Elvedi kürzt sich mit dem Einsatz am Freitag auch zum alleinigen ausländischen Rekordmann bei Borussia Mönchengladbach. 336 Mal ist der Zürcher mittlerweile für die «Fohlen» aufgelaufen – und löst damit auch in dieser Kategorie Landsmann Yann Sommer als Spitzenreiter ab.

Trotz Doppelrekord hat Elvedi am Freitag aber nicht viel zu feiern. Gladbach verliert bei Union Berlin mit 1:3 und wartet auch nach dem 7. Saisonspiel noch auf den ersten Sieg. In der Tabelle ist das Team von Interimstrainer Eugen Polanski, der seit der Entlassung von Gerardo Seoane die Fäden zieht, auf den letzte Platz abgerutscht.

