Dorf mit 7500 Einwohnern, Team-Managerin im Playboy – das ist Bundesliga-Aufsteiger Elversberg

Hurra, das ganze Dorf ist da! Keystone

Das Fussball-Wunder ist perfekt: Elversberg krönt seine herausragende Saison mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Warum es ein Märchen mit Ansage war – und die SVE viel mehr ist als der kleine Verein von nebenan.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga sicherte sich die SV Elversberg am Sonntag den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

Nach der verlorenen Relegation gegen Heidenheim im Vorjahr gelang der grosse Coup nun im zweiten Anlauf.

Ein Blick auf den steilen Aufstieg eines Dorfvereins, seine Beziehung zu Bayern München und spezielle Personalien im Klub. Mehr anzeigen

Die Sportvereinigung Elversberg hat den historischen Aufstieg in die Fussball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Saarländer gewannen am 34. Spieltag der 2. Liga ihr Heimspiel gegen den bereits abgestiegenen SC Preussen Münster 3:0 und sicherten sich damit erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in Deutschlands Fussball-Oberhaus.

Nur vier Jahre nach dem letzten Spiel in der Regionalliga krönt der Dorf-Klub aus dem Saarland seinen märchenhaften Aufstieg und ist der 59. Verein der Bundesliga-Geschichte.

9307 Zuschauer waren am Sonntag im Stadion an der Kaiserlinde – und damit mehr, als Elversberg Einwohner hat. Elversberg ist ein Ortsteil der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg mit rund 7500 Einwohnern. Einen Bahnhof hat das Dorf nicht.

Sponsor von Bayern München

Hinter dem sensationellen Erfolg des SVE steckt – wie so oft in solchen Aufstiegsmärchen – ein Mäzen: Frank Holzer. Der 73-Jährige war selbst mal Fussballprofi und in der Pharmaindustrie tätig. Nach abgeschlossenem Pharmaziestudium hat er den Arzneimittelhersteller «Ursapharm» als Leiter übernommen. Kurios: Das Augen-Produkt «Hylo», das zu «Ursapharm» gehört, ist ein Sponsor vom künftigen Ligakonkurrenten FC Bayern München.

Frank Holzers Sohn Dominik Holzer übernahm vor 16 Jahren als 28-Jähriger den Posten als Präsident bei der SV Elversberg von seinem Vater, der seitdem Aufsichtsratsvorsitzender ist. «Mein Vater und ich haben irgendwann bei einem Bier zusammengesessen und überlegt, ob es durch seriöse und vernünftige Planung möglich wäre, aus der SVE einen Zweitligisten zu machen», zitiert die «Bild»-Zeitung einst den 44-Jährigen.

Aufsichtsratsvorsitzender Frank Holzer (schwarze Kappe mit roter Aufschrift) und Präsident Dominik Holzer (2. von rechts) machten Elversberg zu einem Bundesligisten. imago

Damals spielte der SVE noch in der 4. Liga vor 400 Zuschauern. 2023 folgte der Aufstieg in die 2. Bundesliga. «Für uns ist 2. Liga ja schon zu gross», schmunzelte Trainer Vincent Wagner schon vor einigen Wochen, als der Aufstieg immer näher rückte. Jetzt geht's tatsächlich hoch in die Bundesliga.

Ein Märchen mit Ansage – und doch sensationell

Schon vor einem Jahr war die 1. Bundesliga zum Greifen nah In der Relegation spielte Elversberg gegen Heidenheim, führte im Hinspiel auswärts sogar mit 2:0, verspielte diese Führung aber. Im Rückspiel stand es lange 1:1, bis Heidenheim in der Nachspielzeit doch noch das 2:1 gelang.

Der Aufstiegstraum platzte – und im Team folgte der Umbruch. Nicht nur Trainer Horst Steffen ging, auch zahlreiche Schlüsselspieler verliessen den Verein. Kaum einer traute Elversberg zu, erneut für Furore zu sorgen. Doch die Saarländer schafften es erneut, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.

Einer der überragenden Spieler bei Elversberg: Neuzugang Bambasé Conté. Keystone

Schon in den vergangenen Jahren bewies der Klub einmal mehr ein goldenes Händchen bei (Leih-)Transfers. So liefen unter anderem auch schon Nick Woltemade (jetzt bei Newcastle United) oder Paul Wanner (wechselte letztes Jahr von Bayern zu Eindhoven) für Elversberg auf.

Team-Managerin zog sich für Playboy aus

Speziell ist auch die eine oder andere Personalie im Hintergrund des kleinen Vereins. Laut der «Bild» war Mannschaftsarzt Dr. Frank Krämer einst Saarlandmeister im Kugelstossen. Teammanagerin Selina Wagner wurde als aktive Spielerin Champions-League-Siegerin mit Wolfsburg – 2011 machte sie vor der Frauen-WM im eigenen Land Fotos für den Playboy.

Selina Wagner (links) posiert 2011 gemeinsam mit anderen deutschen Nationalspielerinnen im Playboy. altezeitschriften.de

Trainer Vincent Wagner übernahm im letzten Sommer erstmals überhaupt ein Profiteam. Mehr Erfahrung als er bringt sein Co-Trainer Mike Frantz mit. Er machte 228 Bundesliga-Spiele für Freiburg und Nürnberg.

Die Ursapharm-Arena mit aktuell 10'000 Plätzen gleicht derzeit noch einer Grossbaustelle. Der Ausbau auf die in der Bundesliga vorgeschriebenen 15'000 Zuschauerplätze läuft weiter. Spätestens im Frühjahr 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein – fast 14 Jahre nach dem Start des schrittweisen Umbaus im Jahr 2013. Dann wird das Stadion Platz für doppelt so viele Menschen bieten, wie der Ortsteil Elversberg Einwohner zählt.

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