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2. Bundesliga Elversberg in der Bundesliga, Düsseldorf steigt ab

SDA

17.5.2026 - 17:40

Grenzenloser Jubel in Elversberg über den erstmaligen Auftsieg in die Bundesliga
Grenzenloser Jubel in Elversberg über den erstmaligen Auftsieg in die Bundesliga
Keystone

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga sichert sich die SV Elversberg den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Derweil müssen Cedric Itten und Fortuna Düsseldorf in den sauren Abstiegsapfel beissen.

Keystone-SDA

17.05.2026, 17:40

17.05.2026, 17:41

Die kleine SV Elversberg, die im vergangenen Jahr den Aufstieg in die höchste Spielklasse gegen Heidenheim dramatisch vergeben hatte, folgt Meister Schalke in die Bundesliga. Am letzten Spieltag liess die Mannschaft aus dem Saarland nichts mehr anbrennen und siegte 3:0 gegen Absteiger Preussen Münster. Die Barrage gegen den Bundesligisten Wolfsburg bestreitet Paderborn, das Hannover noch überholte.

Fortuna Düsseldorf mit dem Schweizer Stürmer Cedric Itten war im Abstiegskrimi der grosse Verlierer. Die Nordrhein-Westfalen unterlagen bei Greuther Fürth 0:3 und mussten den Gegner in der Tabelle wegen dem um ein Tor schlechteren Torverhältnis den Vortritt lassen. Während Fürth mit den Schweizern Jan Elvedi und Aaron Keller den Klassenerhalt in der Barrage gegen Rot Weiss Essen sichern kann, bedeutet Platz 17 für Düsseldorf den Abstieg.

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