Heidenheim und Elversberg liefern sich ein Duell auf Augenhöhe in der Barrage Keystone

Nach halbem Pensum in der Barrage ist in Deutschland alles offen. Heidenheim und Elversberg trennen sich im Hinspiel 2:2.

Heidenheim kämpft um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Gegen Elversberg schien die Mannschaft von Frank Schmidt aber in diesem Vorhaben arg in die Bredouille zu geraten. Im Hinspiel im eigenen Stadion gerieten die Heidenheimer in der ersten Halbzeit 0:2 in Rückstand.

Doch nach einer Stunde kämpfte sich der 16. der abgelaufenen Saison zurück und glich die Partie nach Treffern von Tim Siersleben und Mathias Honsak innert zwei Minuten aus. Leo Scienza lieferte jeweils den entscheidenden Pass. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war der vermeintliche Anschlusstreffer von Omar Traoré wegen eines Offsides aberkannt worden.

Damit ist vor dem Rückspiel am Montag in Elversberg, einer kleinen Gemeinde im Saarland, alles offen. Vor drei Jahren war Elversberg noch in der Regionalliga aktiv. Der Traum von der Bundesliga lebt.