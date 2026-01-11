  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Fussball-Gott»-Rufe der Union-Fans Emotionale Rückkehr von Urs Fischer in Berlin

dpa

11.1.2026 - 09:00

Mainz-Trainer Urs Fischer wird von den Union-Fans gefeiert.
Mainz-Trainer Urs Fischer wird von den Union-Fans gefeiert.
imago

Mehr als fünf Jahre prägte Urs Fischer als Trainer den 1. FC Union. Bei seiner ersten Rückkehr nach Berlin mit Mainz 05 kann der Schweizer trotz Führung nicht jubeln.

,

DPA, Jan Arnet

11.01.2026, 09:00

Union Berlins ehemaliger Kult-Trainer Urs Fischer hat bei seiner emotionalen Rückkehr an die Alte Försterei den ersten Bundesliga-Sieg mit dem FSV Mainz 05 trotz langer Führung noch verpasst. Der Schweizer musste sich mit dem Bundesliga-Schlusslicht bei den Eisernen letztlich mit einem 2:2 und einem Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf zufriedengeben. 

2:0-Führung bei Union verspielt. Urs Fischer verpasst mit Mainz den Befreiungsschlag an alter Wirkungsstätte

2:0-Führung bei Union verspieltUrs Fischer verpasst mit Mainz den Befreiungsschlag an alter Wirkungsstätte

Nadiem Amiri (30. Minute) und der ehemalige Unioner Benedict Hollerbach (69.) mit seinem ersten Mainzer Bundesliga-Tor erzielten vor 22.012 Zuschauer die Treffer für die Rheinhessen. Wooyeong Jeong (77.) und Marin Ljubicic (86.) konnten für die Gastgeber mit ihren Toren in einer dramatischen Schlussphase aber die Niederlage noch abwenden.

Union verpasst Sieg-Hattrick

Die Unioner büssten dennoch Boden auf das obere Tabellendrittel ein. Auch der mögliche erste Sieg-Hattrick in der Bundesliga seit dem Sommer 2023 misslang – der Berliner Trainer hiess damals noch Urs Fischer. Standesgemäss war der 59-Jährige vom Union-Anhang als «Fussball-Gott» lautstark begrüsst worden. 

Gegnerische Fans begrüssen den Ex-Trainer – das sieht man auch nicht alle Tage.
Gegnerische Fans begrüssen den Ex-Trainer – das sieht man auch nicht alle Tage.
imago

Ein Winken ins Publikum hier, ein Lächeln dort und natürlich die Fotografen-Traube vor dem Anpfiff vor der Nase: So begann die Rückkehr für Fischer in die Alte Försterei. Von 2018 bis 2023 hatte er die Eisernen von der 2. Liga bis in die Champions League geführt. 

Launig hatte der Schweizer vor der Partie am TV-Mikrofon schon vom obligatorischen Spaziergang zur Spielvorbereitung berichtet, bei dem ihm dutzendfach die Wiedersehensfreude der Menschen in Berlin-Köpenick zuteilwurde. 

Fischer-Fussball auf beiden Seiten

Und auf dem Platz? Da spielte ein Team, das den Fischer-Fussball gerade lernen soll (Mainz) gegen ein Team, das die DNA des Fischer-Fussballs nach prägenden Jahren nie losgeworden ist (Union). Griffig, eklig – und vor allem kompakt. 

Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Damit bleibt Mainz zwar am Tabellenende, aber auch im fünften Pflichtspiel unter Fischer ungeschlagen (1 Sieg in der Europa League, 4 Remis).

Nach der verspielten 2:0-Führung fühlt sich das Remis in Berlin trotzdem wie eine Niederlage an. «Wenn man etwas zu verlieren hat, ist es logisch, dass vielleicht manchmal die Knie wackeln», sagt Fischer nach dem Spiel zu Sky. Das wolle er jetzt aber aus den Köpfen rausbekommen. «Wenn du ein solches Spiel hier ablieferst, musst du dich am Ende belohnen.»

Das könnte dich auch interessieren

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat.

09.01.2026

Meistgelesen

Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»
«Schweigen unseres Bundesrates durchbrechen»: Schweizer Politiker bilden Grönland-Gruppe

Videos aus dem Ressort

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

10.01.2026

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

10.01.2026

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Ägypten – Elfenbeinküste 3:2

Algerien – Nigeria 0:2

Algerien – Nigeria 0:2

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Mehr Videos

Fussball-News

12:1-Erfolg über Madrid CFF. Schertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

12:1-Erfolg über Madrid CFFSchertenleib trifft bei Kantersieg von Barça doppelt

Afrika-Cup. Petkovic und Algerien scheitern an Nigeria – auch Ägypten im Halbfinal

Afrika-CupPetkovic und Algerien scheitern an Nigeria – auch Ägypten im Halbfinal

4:0-Führung zur Pause. Stuttgart reicht in Leverkusen eine starke erste Halbzeit zum Kantersieg

4:0-Führung zur PauseStuttgart reicht in Leverkusen eine starke erste Halbzeit zum Kantersieg

Sensation im FA Cup. Titelverteidiger Crystal Palace scheitert an Sechstligisten – ManCity schiesst 10 Tore

Sensation im FA CupTitelverteidiger Crystal Palace scheitert an Sechstligisten – ManCity schiesst 10 Tore

Von Afrika-Cup-Nation gescoutet. FCSG-Star Boukhalfa: «Es gab Gespräche»

Von Afrika-Cup-Nation gescoutetFCSG-Star Boukhalfa: «Es gab Gespräche»

Video-Highlights. Marokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Video-HighlightsMarokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

Bundesliga