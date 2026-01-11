Mainz-Trainer Urs Fischer wird von den Union-Fans gefeiert. imago

Mehr als fünf Jahre prägte Urs Fischer als Trainer den 1. FC Union. Bei seiner ersten Rückkehr nach Berlin mit Mainz 05 kann der Schweizer trotz Führung nicht jubeln.

Union Berlins ehemaliger Kult-Trainer Urs Fischer hat bei seiner emotionalen Rückkehr an die Alte Försterei den ersten Bundesliga-Sieg mit dem FSV Mainz 05 trotz langer Führung noch verpasst. Der Schweizer musste sich mit dem Bundesliga-Schlusslicht bei den Eisernen letztlich mit einem 2:2 und einem Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf zufriedengeben.

Nadiem Amiri (30. Minute) und der ehemalige Unioner Benedict Hollerbach (69.) mit seinem ersten Mainzer Bundesliga-Tor erzielten vor 22.012 Zuschauer die Treffer für die Rheinhessen. Wooyeong Jeong (77.) und Marin Ljubicic (86.) konnten für die Gastgeber mit ihren Toren in einer dramatischen Schlussphase aber die Niederlage noch abwenden.

Union verpasst Sieg-Hattrick

Die Unioner büssten dennoch Boden auf das obere Tabellendrittel ein. Auch der mögliche erste Sieg-Hattrick in der Bundesliga seit dem Sommer 2023 misslang – der Berliner Trainer hiess damals noch Urs Fischer. Standesgemäss war der 59-Jährige vom Union-Anhang als «Fussball-Gott» lautstark begrüsst worden.

Gegnerische Fans begrüssen den Ex-Trainer – das sieht man auch nicht alle Tage. imago

Ein Winken ins Publikum hier, ein Lächeln dort und natürlich die Fotografen-Traube vor dem Anpfiff vor der Nase: So begann die Rückkehr für Fischer in die Alte Försterei. Von 2018 bis 2023 hatte er die Eisernen von der 2. Liga bis in die Champions League geführt.

Launig hatte der Schweizer vor der Partie am TV-Mikrofon schon vom obligatorischen Spaziergang zur Spielvorbereitung berichtet, bei dem ihm dutzendfach die Wiedersehensfreude der Menschen in Berlin-Köpenick zuteilwurde.

Fischer-Fussball auf beiden Seiten

Und auf dem Platz? Da spielte ein Team, das den Fischer-Fussball gerade lernen soll (Mainz) gegen ein Team, das die DNA des Fischer-Fussballs nach prägenden Jahren nie losgeworden ist (Union). Griffig, eklig – und vor allem kompakt.

Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Damit bleibt Mainz zwar am Tabellenende, aber auch im fünften Pflichtspiel unter Fischer ungeschlagen (1 Sieg in der Europa League, 4 Remis).

Nach der verspielten 2:0-Führung fühlt sich das Remis in Berlin trotzdem wie eine Niederlage an. «Wenn man etwas zu verlieren hat, ist es logisch, dass vielleicht manchmal die Knie wackeln», sagt Fischer nach dem Spiel zu Sky. Das wolle er jetzt aber aus den Köpfen rausbekommen. «Wenn du ein solches Spiel hier ablieferst, musst du dich am Ende belohnen.»

