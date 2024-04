Nimmt Thomas Tuchel am Ende doch noch vorzeitig den Hut? Imago

Thomas Tuchel könnte noch vor dem Sommer in München entlassen werden. In dem Fall hätte der FC Bayern wohl auch schon einen Plan B.

dpa / mar Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Bayern München erwägt im Falle eines «totalen Super-Gaus» die vorübergehende Ablösung von Trainer Thomas Tuchel.

Dabei wird Miroslav Klose als möglicher Interimstrainer in Betracht gezogen, unterstützt von Hermann Gerland.

Trotz der Spekulationen bestätigen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, dass Tuchel beim Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Arsenal und in der Bundesliga gegen Köln weiterhin das Traineramt bekleiden wird. Mehr anzeigen

Beim FC Bayern gibt es angeblich ein Notfall-Gedankenspiel für eine Ablösung von Trainer Thomas Tuchel noch vor dem Ende der Saison. Nach Informationen der Abendzeitung könnte bei einem «totalen Super-Gau» Miroslav Klose vorübergehend das Amt des Cheftrainers übernehmen. Dem Weltmeister von 2014, unter Hansi Flick bereits Co-Trainer bei den Münchnern, würde Hermann Gerland zur Seite gestellt.

Beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag wird Tuchel nach Aussagen von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund ohne Zweifel als Trainer des FC Bayern agieren.

Was ist Eberls Bekenntnis wert?

«Für mich ist vollkommen klar, dass der Trainer gegen Arsenal am Dienstag und am Samstag gegen Köln auf der Bank sitzt», sagte Eberl nach dem 2:3 in Heidenheim am Samstag. Wobei Tuchel in der Bundesliga nach seiner vierten Karte gesperrt ist. Die «Königsklasse» ist die letzte Chance des deutschen Rekordmeisters, die erste Saison ohne Titel seit 2012 noch zu verhindern.

Nach einer Karriere als Spieler bei den Bayern trainierte Klose von 2018 bis 2020 die U17 der Münchner, in der Saison 2020/2021 gehörte er wie Gerland zum Stab von Flick. In der Saison 2022/2023 wurde er beim österreichischen Erstligisten SCR Altach vorzeitig entlassen. Der 69 Jahre alte Gerland unterstützt derzeit Antonio Di Salvo, Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hält den ehemaligen Co-Trainer für eine gute Alternative: «Hermann Gerland wäre für mich eine Idealbesetzung für diese kurze Zeit, wo es eben in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Denn er kann die Stimmung drehen und die Stimmung, dieser Zusammenhalt, das ist wichtig», sagte er am Sonntag in der Seung «Sky90 - die Fußballdebatte».