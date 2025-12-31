  1. Privatkunden
Als Coach nicht mehr gefragt Ex-Bundesliga-Trainer betreibt jetzt McDonald's-Restaurants

dpa

31.12.2025 - 17:00

Zwischen 2016 und 2017 war Alexander Nouri während 40 Spielen Cheftrainer bei Werder Bremen.
Zwischen 2016 und 2017 war Alexander Nouri während 40 Spielen Cheftrainer bei Werder Bremen.
Keystone

Alexander Nouri wagt den Neustart als Chef einer Burgerkette. Was er aus dem Fussball für den Fast-Food-Alltag mitnimmt.

DPA

31.12.2025, 17:00

Der frühere Bundesliga-Trainer Alexander Nouri widmet sich künftig einer Burger- statt der Viererkette. Von Beginn des Jahres 2026 an betreibt der ehemalige Fussball-Coach von Werder Bremen und Hertha BSC zwei McDonald’s-Filialen in Nordrhein-Westfalen, wie er der «Süddeutschen Zeitung» erzählte. «Ich gehe da nicht rein und sage: Ich weiss, wie es läuft», sagt Nouri: «Ich bin hier, um zu lernen.»

Nouri hat sich dem Bericht nach als Franchisenehmer beworben und bei der Einarbeitung unter anderem auch selbst Burger gebraten. «Am Ende geht es in beiden Welten darum, Menschen mitzunehmen. Im Fussball sind es Spieler, hier sind es Mitarbeitende. Aber das Grundprinzip ist dasselbe: Du musst verstehen, wer vor dir sitzt, was ihn antreibt, was er braucht, um Leistung zu bringen», sagt er über seine neue Aufgabe.

Kurze Stationen in Ingolstadt und Berlin

Nouri wurde bei Werder 2016 vom Trainer der U23 zum Interims- und dann Chefcoach befördert, musste aber im Oktober 2017 nach einer langen Negativserie gehen. Nach einer kurzen Station in Ingolstadt wurde er Ende 2019 bei Hertha Co-Trainer von Jürgen Klinsmann und übernahm das Team nach dessen plötzlichem Abgang – allerdings auch nur für vier Bundesligaspiele. 2022 endete sein letztes bekanntes Engagement in der Fussball-Branche in Griechenland nach wenigen Monaten.

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Die schwach in die Saison gestarteten Nashville Predators mit Captain Roman Josi arbeiten sich weiter ins Mittelfeld vor. Beim 4:3-Auswärtssieg gegen Utah Mammoth trifft auch der Berner.

30.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Josi schiesst gegen Utah 4. Saisontor

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Mehr Videos

