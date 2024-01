Timo Schultz wechselt in die Bundesliga. Bild: Keystone

Nach dem missglückten Engagement beim FC Basel hat Timo Schultz einen neuen Verein gefunden. Der 46-jährige Trainer übernimmt per sofort beim 1. FC Köln.

Zwei Wochen nach der Entlassung von Steffen Baumgart präsentiert der 1. FC Köln seinen Nachfolger, der jüngst auch in der Schweiz seine Spuren hinterlassen hat. Timo Schultz, der zwischen Juli und September 2023 beim FC Basel für 11 Spiele an der Seitenlinie steht, übernimmt beim Tabellenvorletzten der Bundesliga.

Der 46-Jährige passt perfekt ins Anforderungsprofil von FC-Geschäftsführer Christian Keller und übernimmt per sofort. Schon am Donnerstag leitet Schultz sein erstes Training. Damit können die FCZ-Fans aufatmen, nachdem auch Bo Henriksen mit den Kölner in Verbindung gebracht wurde.

«Ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein. Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen. Der FC gehört in die 1. Bundesliga», sagt Schultz.