Ex-FCB-Star feiert Comeback nach doppelter Krebserkrankung

Nach mehr als anderthalb Jahren Leidenszeit steht Jean-Paul Boëtius endlich wieder auf dem Platz. Der frühere Basel-Profi gibt in Darmstadt sein emotionales Comeback.

610 Tage lang musste Jean-Paul Boëtius auf diesen Moment warten: Am Sonntag wird er beim Spiel in der 2. Bundesliga zwischen Darmstadt und Paderborn in der 79. Minute eingewechselt. Es ist das erste Spiel des Niederländers seit dem 27. Mai 2023.

Im September 2022 hatte Boëtius, damals noch bei Hertha BSC unter Vertrag, die Diagnose Hodenkrebs erhalten. Nach vier Wochen gab er aber schon sein Comeback. Im März 2024 folgte erneut eine Tumordiagnose, die ihn zu einer weiteren Krebsbehandlung zwang und die Profikarriere ins Stocken brachte.

Boëtius, der zwischen 2015 und 2016 23 Spiele für den FC Basel machte, war lange vereinslos und hatte Mühe, einen neuen Klub zu finden. Bis in diesem Winter der SV Darmstadt auf ihn zukam. «Ich bin natürlich dankbar für die Möglichkeit», sagt der 30-Jährige nach seinem Debüt zu Sky. «Darmstadt war der einzige Verein, der sofort an mich geglaubt hat und mir die Zeit gönnt, wieder auf mein Level zu kommen.»

«Bin ein bisschen sauer»

Er werde noch eine Weile brauchen. «Das Gefühl ist im Moment noch nicht da, muss ich ehrlich sagen», gibt Boëtius zu. Das Spiel gegen Paderborn geht mit 0:1 verloren. Und auch wenn das Resultat zur Nebensache verkommen müsste, ärgert sich der Mittelfeldspieler nach der Pleite: «Ich hasse verlieren. Und wir haben heute verloren. Deshalb bin ich noch ein bisschen sauer.»

Erst letzten Mittwoch stellte Darmstadt Boëtius als Neuzugang vor, nun folgte bereits sein erstes Spiel. «Jetzt schon zum Einstand zu kommen war nicht geplant, aber die Woche ist sehr gut verlaufen und deshalb konnte ich heute schon 10 bis 15 Minuten spielen», erklärt er nach dem Spiel.

Sein Trainer Florian Kohfeldt drückt aber auch etwas auf die Bremse und kann noch nicht sagen, ob Boëtius auch im nächsten Spiel am Freitag in Nürnberg wieder im Kader steht: «Wir müssen sehen, wie er das verkraftet und wie die Woche läuft.»

