Assistent von Hecking Ex-FCZ-Coach Murat Ural soll Co-Trainer in Wolfsburg werden

Syl Battistuzzi

9.3.2026

Murat Ural soll in Wolfsburg Co-Trainer werden.
Murat Ural soll in Wolfsburg Co-Trainer werden.
sda

Dieter Hecking soll Wolfsburg vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren. Mithelfen bei der schwierigen Mission soll mit Murat Ural auch ein Schweizer.

,

Syl Battistuzzi, Michael Wegmann

09.03.2026, 19:18

09.03.2026, 19:44

Laut Informationen von blue Sport wird Murat Ural Assistenztrainer von Dieter Hecking in Wolfsburg. Der 38-Jährige war bereits Heckings Assistent bei Bochum.

Zuvor war Ural beim FC Zürich tätig gewesen, bei dem er vom 13. Februar bis 22. April 2024 das Traineramt übernahm – damals zusammen mit Umberto Romano –, ehe das Duo von Bo Henriksen abgelöst wurde.

Ural, der nach seiner Aktivkarriere auch sieben Jahre im Nachwuchs des FC Winterthur arbeitete, hat zudem auch erfolgreich Rechtswissenschaft studiert.

Benaglio soll Hecking unterstützen 

Dieter Hecking erhielt bei den Niedersachsen erst einmal nur einen Vertrag bis zum Saisonende. Der VW-Club hat als Tabellenvorletzter bereits vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wolfsburg hat sich am Sonntag von Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen getrennt.

Unterstützung bekommt der erfahrene Coach zudem vom früheren Wolfsburger Erfolgstorwart Diego Benaglio. Der 42-Jährige, aktuell Aufsichtsratsmitglied beim VW-Club, soll als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung fungieren und Hecking in den kommenden Wochen den Rücken freihalten. Der frühere Nati-Goalie wurde mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister und holte 2015 unter Hecking den DFB-Pokal.

