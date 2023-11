Marie-Louise Eta steigt nach dem Aus von Urs Fischer zur Co-Trainerin der 1. Mannschaft auf – zumindest vorübergehend. Imago

Marie-Louise Eta steigt bei Union Berlin nach der Entlassung Urs Fischers zur Co-Trainerin auf. Eine Frau? Maik Barthel, der Ex-Berater von Robert Lewandowski, kann es nicht fassen – und erntet dafür einen Shitstorm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Union Berlin hat derzeit mit Marie-Louise Eta eine Co-Trainerin.

Der ehemalige Berater von Robert Lewandowski äussert sich dazu auf X äusserst kritisch.

Der Shitstorm ist perfekt. Mehr anzeigen

Trainer Marco Grote und Marie-Louise Eta steigen bei Union Berlin nach dem Aus von Urs Fischer von der U19 auf und übernehmen die erste Mannschaft. Zumindest vorübergehend, denn die Trainersuche läuft.

Die 32-jährige Eta schreibt damit Geschichte, denn sie ist die erste Frau in dieser Funktion bei einem Bundesligisten. Eine Frau auf der Trainerbank? Maik Barthel, der ehemalige Berater von Robert Lewandowski, kann es nicht fassen. Dafür erntet er einen Shitstorm.

«Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft»

Barthel setzt einen Post ab, der ihm ziemlich rasch um die Ohren fliegt. Er kann es nicht verstehen, dass Union eine Frau anstellt: «Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft», begründet er. Wo dabei das Problem liegt, das weiss wohl nur Barthel. Es ist ja nicht so, dass die Fussballer ständig nackt herumhüpfen in der Garderobe.

Weiter schreibt der Spielerberater: «Bitte nicht noch den deutschen Fussball der Lächerlichkeit preisgeben. Es langt, dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Storys aktuell.»

Wenig überraschend prasselt daraufhin ein Shitstorm über ihn herein. Barthel versucht den Schaden in Grenzen zu halten, löscht seinen Post und verfasst einen neuen: «Ich muss es umformulieren. Eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird dem FC Union Berlin nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen.»

Ich muss es umformulieren.



Eine Co Trainerin zum Thema zu machen, wird dem @fcunion nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen — Maik Barthel (@MaikBarthel) November 15, 2023

Die Gemüter der User*innen besänftigt er damit aber nicht, wie auch die folgenden Antworten zeigen.

Barthel fliegen seine Aussagen um die Ohren

Glückwunsch zum dümmsten Post des Tages. — Jürgen Wunderlich (@JrgenWunderlic4) November 15, 2023

Frauen können schließlich maximal den Haushalt in Ordnung bringen, oder Maik? — Parki (@0711stgt) November 15, 2023

Mega gut, das Einsetzen einer Frau nur auf die Wirkung zu reduzieren und nicht über sportliche Eignung und Kompetenzen zu reden. Geht natürlich nur um ihr Geschlecht und nicht um ihr Know-How... — Florentin (@Flooorentin) November 15, 2023

In anderen Ligen wie der NFL funktioniert es mit weiblichen Trainerinnen auch. Verstehe das Problem nicht🤷‍♂️ was ist mit Frauenfußball hier sind Männer Teilweise auch Chefcoaches und gehen auch in die Kabine. Dumme Aussage!🙈 zurück in die Steinzeit mit ihnen. — Christoph Umlauf (@Sportsfan146000) November 15, 2023

Männliche Trainer im Frauenfußball gibt es ja auch nicht, richtig? Wie rückständig kann man bitte sein? 🙄



Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass wir in den kommenden fünf Jahren eine Trainerin an der Seitenlinie eines Herren-Bundesligisten sehen. — Rathi04 (@Rathste) November 15, 2023

Keine macht eine Co-Trainerin zum Thema, außer du! Du hast zu lange im Wind gestanden. Das ist das ganze Problem! — Michael Knight (@DerNetteMicha) November 15, 2023

Mann Maik, wir leben im Jahre 2023. — jemas (@jemas1978) November 15, 2023

Anders als Berater (so kann sich jeder nennen) werden Co Trainer nach Qualität ausgewählt. — Parachute_152 (@Parachute_152) November 15, 2023

Das ist ja wie im Kindergarten!! Sie wird schon keinem was weggucken!! 🙈🙄🙄🙄 — Lohna (@Lohna2) November 15, 2023

Mehr zum Trainer-Beben in Berlin