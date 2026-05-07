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Mit Bayern alle Titel abgeräumt Ex-Nationalspieler Süle beendet seine Karriere mit 30 Jahren

dpa

7.5.2026 - 08:41

Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery
Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery. Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. (Archivbild)

Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. (Archivbild)

Bild: dpa

Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery. Seine grössten Erfolge feierte Niklas Süle (l) mit dem FC Bayern. (Archivfoto)

Seine grössten Erfolge feierte Niklas Süle (l) mit dem FC Bayern. (Archivfoto)

Bild: dpa

Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery
Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery. Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. (Archivbild)

Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden. (Archivbild)

Bild: dpa

Ex-Nationalspieler Süle beendet Karriere mit 30 Jahren – Gallery. Seine grössten Erfolge feierte Niklas Süle (l) mit dem FC Bayern. (Archivfoto)

Seine grössten Erfolge feierte Niklas Süle (l) mit dem FC Bayern. (Archivfoto)

Bild: dpa

Mit dem FC Bayern wurde er fünfmal Meister und gewann die Champions League. Nun hört Borussia Dortmunds Abwehrspieler Niklas Süle auf. Die Entscheidung trifft er nach bangen Momenten um sein Knie.

DPA

07.05.2026, 08:41

Der ehemalige Fussball-Nationalspieler Niklas Süle hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. «Ich möchte bekanntgeben, dass ich meine Karriere im Sommer beenden werde», sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Podcast «Spielmacher» von «360Media».

Nach Knieverletzung weinte Süle zehn Minuten unter der Dusche

Den Gedanken, die Fussballschuhe an den Nagel zu hängen, hatte Süle bereits länger. Der endgültige Entschluss fiel nach dem Spiel des BVB in Hoffenheim, in dem er sich am Knie verletzte. Nach einem Test des BVB-Arztes, um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, wurde es emotional.

«Was ich empfunden habe, als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat, den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: «Das ist gerissen», blickte Süle im Podcast auf den 30. Spieltag zurück.

Nach guter Nachricht im MRT war alles klar

«Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe (dass es doch kein Kreuzbandriss ist), war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen», sagte Süle, der in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen gestoppt wurde.

Der BVB hatte bereits vorher bekanntgegeben, dass der Verein nach vier Jahren den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler nicht verlängern werde.

Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern

Der 30 Jahre alte Süle, der zwischen 2016 und 2023 insgesamt 49 Länderspiele bestritt, spielte seine ersten Profi-Jahre bei der TSG 1899 Hoffenheim. Zur Saison 2017/18 wechselte er zum FC Bayern, mit dem er fünfmal deutscher Meister wurde, zweimal den DFB-Pokal und 2020 auch die Champions League gewann. Im Sommer 2022 wechselte Süle zum BVB. Nun endet seine Zeit in Dortmund.

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