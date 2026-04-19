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Eine Klasse für sich Bayern feiert vorzeitige Meisterschaft: «Die Art und Weise ist das Besondere»

dpa

19.4.2026 - 21:00

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery
Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Bayern München feiert seinen 35. Titel

Bayern München feiert seinen 35. Titel

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Vincent Kompany holte auch in seinem zweiten Jahr in München die Meisterschale

Vincent Kompany holte auch in seinem zweiten Jahr in München die Meisterschale

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Topskorer Harry Kane feierte mit seinen Kindern

Topskorer Harry Kane feierte mit seinen Kindern

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Für die Fans gibt es in dieser Saison vielleicht noch mehr zu feiern

Für die Fans gibt es in dieser Saison vielleicht noch mehr zu feiern

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery
Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Bayern München feiert seinen 35. Titel

Bayern München feiert seinen 35. Titel

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Vincent Kompany holte auch in seinem zweiten Jahr in München die Meisterschale

Vincent Kompany holte auch in seinem zweiten Jahr in München die Meisterschale

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Topskorer Harry Kane feierte mit seinen Kindern

Topskorer Harry Kane feierte mit seinen Kindern

Bild: Keystone

Bayern München feiert den 35. Meistertitel – Gallery. Für die Fans gibt es in dieser Saison vielleicht noch mehr zu feiern

Für die Fans gibt es in dieser Saison vielleicht noch mehr zu feiern

Bild: Keystone

Was für eine Woche für den FC Bayern. Erst der Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid, dann der vorzeitige Gewinn der 35. Meisterschaft. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

DPA

19.04.2026, 21:00

19.04.2026, 21:07

Vincent Kompany riss seine Arme nach dem vorzeitigen Gewinn der 35. Meisterschaft in die Höhe und umarmte seine Münchner Stars. Harry Kane & Co. zogen sich weisse T-Shirts mit einem Kakadu darauf an – seit den Feierlichkeiten 2025 ist das eine kuriose Kultfigur beim FC Bayern. Auf der Tribüne stiessen Ehrenpräsident Uli Hoeness und Vereinschef Herbert Hainer mit einem Bier an, gefeiert wurde mit den Profis dann auch vor der Südkurve.

«Es fühlt sich wunderschön an. Diese Momente kosten viel Arbeit, dann musst du es geniessen», sagte Trainer Kompany bei DAZN. Joshua Kimmich ergänzte: «Es ist extrem speziell. Gerade diese Saison spielen wir eine sehr gute Bundesliga-Saison. Die Art und Weise ist das Besondere.»

Nach dem Verletzungsschock um Serge Gnabry nutzten die Münchner die Steilvorlage des längst abgehängten Verfolgers Borussia Dortmund und erfüllten schon am 30. Spieltag beim 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart Teil eins ihrer Triple-Mission. «Es war keine Saison mit Ups and Downs, wir waren sehr konstant», sagte Kimmich. «Das ist uns auf diesem Niveau nicht so oft gelungen. Wir sind sehr, sehr stolz.»

Gnabry-Verletzungsschock. Getrübte Bayern-Vorfreude auf Titelkrönung

Gnabry-VerletzungsschockGetrübte Bayern-Vorfreude auf Titelkrönung

Neuer nun Rekordmeister beim Rekordmeister

Nach einer klitzekleinen Systemstörung in der ersten Hälfte bescherten die auf gleich acht Positionen durchrotierten Münchner um Jamal Musiala ihrem Trainer Vincent Kompany den 50. Sieg in dessen 64. Bundesligaspiel mit dem FC Bayern. «Wir können noch etwas gewinnen», sagte Kompany nach der Partie. «Es ist noch nicht vorbei, es geht weiter.»

Drei Tage vor dem Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen konnte der Belgier Stars wie Harry Kane, der erst zur Pause kam und dann gleich wieder traf, eine verdiente Pause gewähren. Torwart Manuel Neuer erlebte seine 13. Meisterschaft, womit er mit Rekordmeister Thomas Müller gleichzog, komplett von der Bank aus. Wenige Minuten vor dem Abpfiff brachten Bayern-Angestellte in braunen Tüten Meister-Shirts in den Innenraum.

WM-Aus für Gnabry?

Ein Wermutstropfen bei dem Jubel ist die schwere Adduktorenverletzung von Gnabry, die sich der Nationalspieler im Abschlusstraining zugezogen hatte. Er fällt «für längere Zeit» aus. Nur wie lange genau? Für den Offensivspieler dürften die Highlights Ende des Monats gegen Paris Saint-Germain im Halbfinale der Königsklasse gelaufen sein. Wird der 30-Jährige überhaupt zur Fussball-WM im Sommer wieder fit?

Raphaël Guerreiro (31. Minute), Kanes Ersatzmann Nicolas Jackson (33.) und Alphonso Davies (37.) drehten schon in den ersten 45 Minuten den Rückstand durch Chris Führich (21.). Vor 75.000 Zuschauern schraubte dann der eingewechselte Kane (52.) den Torrekord des deutschen Rekordmeisters auf sagenhafte 109. Chema (88.) traf für Stuttgart kurz vor Schluss noch zum Endstand. 

Eine Party seiner Bayern hatte Kompany schon vor dem finalen Akt zur Meisterschaft ausgeschlossen. Schliesslich sind die Münchner auf Triple-Mission.

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