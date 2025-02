Fabian Rieder macht in Stuttgart keine einfache Zeit durch. imago

Seit letztem Sommer spielt Fabian Rieder leihweise beim VfB Stuttgart. Nach vielversprechendem Start kommt der Nati-Spieler beim Bundesligisten immer weniger zum Zug. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Rieder kommt beim VfB Stuttgart nur noch selten zum Zug. Den letzten Startelf-Einsatz hatte der 23-Jährige im Dezember.

Gemäss der «Bild»-Zeitung tendiert Stuttgart dazu, die Kaufoption für den Nati-Spieler nicht zu ziehen.

Rieder ist bis zum Saisonende von Stade Rennes ausgeliehen. Sein Vertrag in Frankreich läuft noch bis 2027. Mehr anzeigen

Er gehörte an der EM im letzten Sommer zu den grossen Gewinnern der Schweizer Nati: Fabian Rieder. Mit starken Leistungen, unter anderem gegen Deutschland, spielte er sich ins Rampenlicht. Noch während der EM schlug der VfB Stuttgart zu und sicherte sich Dienste des Mittelfeldspielers.

Rieder wechselte leihweise von Stade Rennes ist die Bundesliga und erhielt da auch von Anfang an viel Spielzeit. Doch im Verlauf der Hinrunde verlor der ehemalige YB-Profi seinen Stammplatz. Und seit dem Jahreswechsel setzt VfB-Trainer Sebastian Hoeness kaum noch auf den 23-Jährigen. In den letzten 13 Pflichtspielen sass Rieder immer auf der Bank, sechsmal davon kam er überhaupt nicht zum Einsatz.

An der Konkurrenz gibt es aktuell kein Vorbeikommen für den Schweizer, der letztmals am 11. Dezember in der Champions League gegen Ex-Klub YB in der Startelf stand, wo er mit drei Assists glänzen konnte. Ansonsten lassen die Statistiken aber zu wünschen übrig. Ein Tor und vier Assists in der Bundesliga sind zu wenig, um den Ansprüchen des Vizemeisters zu genügen.

Leihvertrag läuft im Sommer aus

Stuttgart besitzt im Sommer eine Kaufoption für Rieder, diese beträgt laut der «Bild» rund 10 Millionen Euro. Die Tendenz gehe aktuell dahin, die Kaufoption nicht zu ziehen, berichtet die Zeitung. So müsste Rieder im Sommer zurück nach Rennes (aktuell Platz 13 in der Ligue 1), wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. In Frankreich kam Rieder nach seinem Wechsel im Sommer 2023 auch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

Der Fall von Leonidas Stergiou könnte Rieder aber noch etwas Hoffnung machen. Auch beim Nati-Verteidiger sah es letzte Saison lange so aus, als würde seine Zeit in Stuttgart zu Ende gehen, ehe der VfB die Kaufoption für Stergiou dank eines starken Saisonfinishs doch noch zog.

Kann auch Rieder im Saisonendspurt noch einmal auf sich aufmerksam machen? Eine erste Chance dazu bietet sich schon am Freitagabend. Dann trifft Stuttgart auf den grossen FC Bayern München.

