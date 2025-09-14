  1. Privatkunden
Bundesliga Rieder trifft bei seinem Debüt, Punkte gibt es aber keine

SDA

14.9.2025 - 17:39

Fabian Rieder trifft für Augsburg im ersten Spiel
Fabian Rieder trifft für Augsburg im ersten Spiel
Keystone

Fabian Rieder benötigt bei seinem Debüt für Augsburg nur 16 Minuten für den ersten Treffer. Zum Sieg reicht es anlässlich der 3. Bundesliga-Runde bei St. Pauli aber nicht.

Keystone-SDA

14.09.2025, 17:39

14.09.2025, 17:43

Mit einem Penalty kurz vor der Pause und einem von Cédric Zesiger unglücklich abgefälschten Schuss zu Beginn der Schlussviertelstunde schaffte St. Pauli die Wende zum 2:1-Erfolg. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Hamburger belegen mit sieben Punkten den 4. Platz.

Für Augsburg, das zum zweiten Mal in Folge verlor, spielte Zesiger durch, während Rieder in der Schlussphase ausgewechselt wurde. Mit dem Treffer zum 1:0 gelang Rieder aber ein guter Start bei seinem neuen Klub. Er beförderte eine Hereingabe von Han-Noah Massengo mit dem Kopf ins Tor. Es war der dritte Bundesliga-Treffer des Berners, der letzte Saison für Stuttgart spielte.

