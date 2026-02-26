Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»

Mainz-Trainer Urs Fischer hält nicht viel vom Vorwurf, sein Team agiere zu hart. Bild: Keystone

Nach dem Direktduell am vergangenen Wochenende wirft der Schweizer HSV-Verteidiger Miro Muheim dem FSV Mainz überharte Spielweise vor. Trainer Urs Fischer reagiert nun auf die Kritik.

Nach dem 1:1-Remis gegen den FSV Mainz am 23. Spieltag der Bundesliga kritisiert HSV-Verteidiger Miro Muheim die Spielweise des Gegners. Er habe «lange nicht mehr gegen so eine Treter-Truppe gespielt», so der 27-Jährige unmittelbar nach Abpfiff.

Etwas später relativiert Muheim in der Mixed Zone seine Aussagen. «Sie sind im Abstiegskampf – genau wie wir», zeigt der sechsfache Schweizer Nationalspieler Verständnis für den Gegner, aber nicht für den Unparteiischen: «Es ist zweimal klar Gelb-Rot. Dass der Schiedsrichter nicht eingreift, ist Wahnsinn, und ich kann das nicht verstehen.»

Fischer: «Das gehört zum Fussball»

Mainz-Trainer Urs Fischer reagiert mit einigen Tagen Abstand auf die Aussagen von Muheim. «Ein Spieler hat sich nach Abpfiff irgendwo geäussert, das Ganze aber auch wieder relativiert. Da war viel aus der Emotion heraus, deswegen nehme ich das nicht so ernst», stellt er klar.

Ein übermässig hartes Einsteigen sei bei seinem Team nicht das Ziel. «Es war von meiner Seite nie ein Thema. Das Physische ist heute wichtig und wir müssen es in jedem Spiel abrufen. Das zählt zu unseren Basics», erklärt Fischer und räumt ein: «Dann passiert auch mal ein Foul, das etwas drüber ist.»

Das sei allerdings auch in der Champions League, wo es zuletzt mehrere Rote Karte absetzt, zu beobachten. «Das gehört zum Fussball», findet Fischer und fügt an: «Wir müssen aufpassen, sonst spielen wir am Ende Fussball ohne Kontakt. Das führt mir zu weit.»

