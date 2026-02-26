Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mainzer Treter-Truppe? Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»

Luca Betschart

26.2.2026

Mainz-Trainer Urs Fischer hält nicht viel vom Vorwurf, sein Team agiere zu hart.
Mainz-Trainer Urs Fischer hält nicht viel vom Vorwurf, sein Team agiere zu hart.
Bild: Keystone

Nach dem Direktduell am vergangenen Wochenende wirft der Schweizer HSV-Verteidiger Miro Muheim dem FSV Mainz überharte Spielweise vor. Trainer Urs Fischer reagiert nun auf die Kritik.

Luca Betschart

26.02.2026, 17:00

Nach dem 1:1-Remis gegen den FSV Mainz am 23. Spieltag der Bundesliga kritisiert HSV-Verteidiger Miro Muheim die Spielweise des Gegners. Er habe «lange nicht mehr gegen so eine Treter-Truppe gespielt», so der 27-Jährige unmittelbar nach Abpfiff. 

Etwas später relativiert Muheim in der Mixed Zone seine Aussagen. «Sie sind im Abstiegskampf – genau wie wir», zeigt der sechsfache Schweizer Nationalspieler Verständnis für den Gegner, aber nicht für den Unparteiischen: «Es ist zweimal klar Gelb-Rot. Dass der Schiedsrichter nicht eingreift, ist Wahnsinn, und ich kann das nicht verstehen.»

Bundesliga. Kein Geschenk für Fischer: Remis zwischen Mainz und Hamburg

BundesligaKein Geschenk für Fischer: Remis zwischen Mainz und Hamburg

Fischer: «Das gehört zum Fussball»

Mainz-Trainer Urs Fischer reagiert mit einigen Tagen Abstand auf die Aussagen von Muheim. «Ein Spieler hat sich nach Abpfiff irgendwo geäussert, das Ganze aber auch wieder relativiert. Da war viel aus der Emotion heraus, deswegen nehme ich das nicht so ernst», stellt er klar. 

Ein übermässig hartes Einsteigen sei bei seinem Team nicht das Ziel. «Es war von meiner Seite nie ein Thema. Das Physische ist heute wichtig und wir müssen es in jedem Spiel abrufen. Das zählt zu unseren Basics», erklärt Fischer und räumt ein: «Dann passiert auch mal ein Foul, das etwas drüber ist.»

Das sei allerdings auch in der Champions League, wo es zuletzt mehrere Rote Karte absetzt, zu beobachten. «Das gehört zum Fussball», findet Fischer und fügt an: «Wir müssen aufpassen, sonst spielen wir am Ende Fussball ohne Kontakt. Das führt mir zu weit.»

Hitzige Debatte nach Platzverweisen. «Noch fälschere Rote» – Meier zerlegt VAR-Nacht in der Champions League

Hitzige Debatte nach Platzverweisen«Noch fälschere Rote» – Meier zerlegt VAR-Nacht in der Champions League

Videos aus dem Ressort

Urs Meier über Juve-Platzverweis: «Für mich ist das nicht einmal Gelb»

Urs Meier über Juve-Platzverweis: «Für mich ist das nicht einmal Gelb»

25.02.2026

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

Petric über Sommer: «Für einen internationalen Top-Verein wird es altersbedingt wohl nicht mehr reichen»

24.02.2026

Meistgelesen

Frau geht mit Spritzen auf ihren Ex los – jetzt muss sie 6 Jahre ins Gefängnis
Kreuzfahrtschiff legt vorzeitig ab – Passagiere bleiben auf Insel zurück
Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit
Skifahrer steckt kopfüber im Tiefschnee fest – dann wird er zufällig entdeckt
Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»

Mehr aus dem Ressort

Bange Minuten um Real-Verteidiger. Asencio meldet sich nach Schrecksekunde und gibt Entwarnung

Bange Minuten um Real-VerteidigerAsencio meldet sich nach Schrecksekunde und gibt Entwarnung

Schweizer Schmach. Nach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Schweizer SchmachNach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Mega-Bock, VAR-Drama, 3 Platzverweise. Das sagt Kobel zum verheerenden Fehlpass in der Nachspielzeit

Mega-Bock, VAR-Drama, 3 PlatzverweiseDas sagt Kobel zum verheerenden Fehlpass in der Nachspielzeit

Wer kann auf wen treffen?. Champions League: Alles, was du vor der Auslosung wissen musst

Wer kann auf wen treffen?Champions League: Alles, was du vor der Auslosung wissen musst

Alle Spiele, alle Tore. Juve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal

Alle Spiele, alle ToreJuve geht nach Mega-Comeback in der Verlängerung k.o. ++ Real und PSG im Achtelfinal