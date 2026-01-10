  1. Privatkunden
2:0-Führung bei Union verspielt Urs Fischer verpasst mit Mainz den Befreiungsschlag an alter Wirkungsstätte

SDA

10.1.2026 - 17:42

Wieder kein Sieg: Urs Fischer wartet auch nach drei Spielen mit Mainz auf den ersten Sieg in der Bundesliga
Keystone

Mainz bleibt auch im dritten Bundesliga-Spiel unter Urs Fischer ohne Sieg. Das Schlusslicht gibt in der 16. Runde bei Union Berlin ein 2:0 aus der Hand und muss sich mit einem Punkt begnügen.

Keystone-SDA

10.01.2026, 17:42

10.01.2026, 17:50

Lange sah es nach einer erfolgreichen Rückkehr von Fischer an die alte Wirkungsstätte aus. Als der ehemalige Unioner Benedict Hollerbach 20 Minuten vor dem Ende zum 2:0 für die Gäste traf, schien der erste Sieg nach zuvor elf Partien ohne Dreier in greifbarer Nähe. Jeong Woo-Yeong (77.) und Danilho Doekhi (86.) verhinderten jedoch den Befreiungsschlag des Tabellenletzten. Besonders bitter war der aus der Hand gegebene Sieg für Fischer, der Union Berlin von 2018 bis 2023 coachte und den Klub von der 2. Bundesliga in die Champions League führte.

Manzambi siegt gegen Muheim

Einen erfolgreichen Abend erlebte Johan Manzambi. Der Genfer siegte mit Freiburg 2:1 gegen den Hamburger SV, wobei der Schweizer Nationalspieler vor dem Siegtreffer entscheidend Einfluss nahm, indem er das Kopfballduell gegen Jordan Torunarigha mit grenzwertigem Einsatz gewann. Miro Muheim aufseiten der in der Fremde notorisch schwachen Gäste gab die Vorlage zum Führungstreffer des HSV.

Heidenheim und Köln trennten sich 2:2, wobei die Gäste aus der Domstadt zweimal einen Rückstand wettmachten und am Ende aufgrund zahlreicher deutlicher Torchancen näher am Sieg waren. Joël Schmied fehlte aufseiten der Kölner wie zahlreiche weitere Verteidiger verletzt.

Die für Samstagnachmittag geplanten Partien St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim mussten wegen Vereisung und Schneeverwehungen verschoben werden.

Telegramme und Tabelle:

Union Berlin – Mainz 05 2:2 (0:1). – Tore: 30. Amiri 0:1. 69. Hollerbach 0:2. 77. Jeong 1:2. 86. Doekhi 2:2. – Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer.

Heidenheim – 1. FC Köln 2:2 (2:1). – Tore: 15. Pieringer 1:0. 18. Martel 1:1. 26. Niehues 2:1. 48. Saïd El Mala 2:2. – Bemerkungen: 1. FC Köln ohne Schmied (verletzt).

Freiburg – Hamburger SV 2:1 (0:0). – Tore: 48. Vuskovic 0:1. 53. Grifo (Penalty) 1:1. 83. Matanovic 2:1. – Bemerkungen: 51. Gelb-Rote Karte gegen Daniel Elfadli (Hamburger SV). Freiburg mit Manzambi (bis 94.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot). Hamburger SV mit Muheim, ohne Hefti (nicht im Aufgebot).

Das sagten die Morettis den Ermittlern nach der Brandkatastrophe
Karikatur von «Charlie Hebdo» sorgt für Empörung
Trump liest Zettel laut vor, den ihm Rubio leise zusteckt +++ Vance outet Todesschützen
Odermatt: «Da kommt keine WM, kein Olympia und kein Wengen heran»
Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen

09.01.2026

09.01.2026

09.01.2026

