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Bundesliga Sieg in Bremen: Fischers Mainz verschafft sich im Abstiegskampf Luft

SDA

15.3.2026 - 17:33

Mit Urs Fischer an der Seitenlinie gehts bei Mainz weiter aufwärts
Mit Urs Fischer an der Seitenlinie gehts bei Mainz weiter aufwärts
Keystone

Die Wahrscheinlichkeit, dass Urs Fischer Mainz 05 aus dessen prekärer Lage zum Ligaerhalt führt, wächst weiter. Mit dem 2:0 bei Werder Bremen verschafft sich Fischers Mannschaft etwas Luft.

Keystone-SDA

15.03.2026, 17:33

15.03.2026, 17:44

Nach wie vor ohne den verletzten Regisseur Nadiem Amiri und wiederum mit Silvan Widmer als Captain brachte Paul Nebel Mainz beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller bereits in der 5. Minute in Führung. In der Folge gaben die Gäste den Vorsprung nicht mehr preis und erhöhten noch auf 2:0.

Fischer, der bei seiner letzten Station Union Berlin zum Aufstieg und in die Champions League geführt hatte, übernahm die Mannschaft im Dezember als Tabellenletzter mit sechs Punkten aus 13 Spielen. 13 Spiele unter Fischer später steht Mainz mit 27 Punkten jetzt sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und drei vor dem Barrageplatz.

Kurztelegramme und Rangliste:

Werder Bremen – Mainz 05 0:2 (0:1). – Tore: 5. Nebel 0:1. 52. Lee 0:2. – Bemerkungen: Bremen mit Schmidt (ab 69.), Mainz mit Widmer (bis 81.).

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