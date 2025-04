Sprunggelenk-Verletzung überstanden: Florian Wirtz steht bei Bayer Leverkusen vor dem Comeback. Bild: Keystone

Bayer Leverkusen kann im Saisonendspurt wieder auf den zuletzt verletzten Ausnahmespieler Florian Wirtz setzen.

Keystone-SDA SDA

«Er ist fit und er ist im Kader. Er kann spielen, auch von Anfang an», sagte Trainer Xabi Alonso vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin vom Samstag.

Seit dem 25. Spieltag musste der Double-Sieger auf den 21-jährigen deutschen Nationalspieler verzichten. Der Teamkollege des Schweizer Nationalmannschafts-Captains Granit Xhaka hatte sich vor knapp vier Wochen im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen bei einem Foul von Mitchell Weiser eine Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen.

Ohne Wirtz schied Leverkusen aus der Champions League aus und scheiterte auch im Cup-Halbfinal sensationell an Drittligist Bielefeld.

Tabellenführer Bayern München muss weiter auf eine Rückkehr von Captain Manuel Neuer warten. Der 39-jährige Goalie ist für den Klassiker gegen Dortmund am Samstag noch nicht fit. Auch ein Comeback im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch scheint nach zwei Muskelfaserrissen in der rechten Wade höchst unwahrscheinlich.