Rasmus Kristensen bringt Frankfurt in Bochum früh auf die Siegerstrasse Keystone

Die Eintracht Frankfurt stoppt eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie und gewinnt in der 26. Runde der Bundesliga 3:1 in Bochum. Die Hessen befinden sich auf Kurs Richtung Königsklasse.

Keystone-SDA SDA

Die Niederlagen gegen Bayern München und Bayer Leverkusen waren bei Frankfurt einkalkuliert, nicht aber jene am vergangenen Sonntag vor Heimpublikum gegen Union Berlin.

In Bochum zeigte das Team von Trainer Dino Toppmöller, wieso es zu den besten Teams der Liga gehört. Kaltblütig nutzten die Gäste in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten (27./32.).

In der Schlussphase verteidigte der Tabellenvierte den Vorsprung nach dem Anschlusstreffer der Bochumer mit etwas Glück und Aurèle Amenda. Der 21-jährige Schweizer kam in der 87. Minute in die Partie und zu seinem ersten Einsatz in der Bundesliga nach überstandener Syndesmoseband-Verletzung. In der Nachspielzeit erlöste Michy Batshuayi die Gäste mit dem 3:1.

Kurztelegramme und Tabelle:

Bochum – Eintracht Frankfurt 1:3 (0:2). – Tore: 27. Kristensen 0:1. 32. Bahoya 0:2. 73. Holtmann 1:2. 96. Batshuayi 1:3. – Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 87.).