  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sie wurde nur 29 Jahre alt Profi-Fussballer Löwen trauert um seine Frau

dpa

10.3.2026 - 20:23

Eduard Löwen spielte früher in der Bundesliga.
Eduard Löwen spielte früher in der Bundesliga.
Keystone

Eduard Löwen trauert: Seine Frau Ilona ist nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Der Club St. Louis City bittet um Beistand für die Familie.

DPA

10.03.2026, 20:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ilona Löwen, die Frau von Profi-Fussballer Eduard Löwen, ist mit 29 Jahren an Krebs gestorben.
  • Die traurige Nachricht macht sein Klub St. Louis City öffentlich.
  • Bei St. Louis City spielt Löwen gemeinsam mit Roman Bürki.
Mehr anzeigen

Der frühere Bundesligaprofi Eduard Löwen trauert um seine Frau Ilona, die am Montag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 29 Jahren an Krebs gestorben ist. Das teilte Löwens aktueller Club St. Louis City aus der amerikanischen Major League Soccer auf X und Instagram mit.

«Wir trauern mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihre Gebete einzuschliessen. Ilona war ein leuchtendes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen», schrieb der Verein und veröffentlichte ein Statement von Löwens Pastor Marc Sikma: «Edu und Ilona haben ihr Leben auf den Glauben an Christus gegründet, und es tröstet uns zu wissen, dass Ilonas Leiden nun ein Ende hat und sie in der ewigen Gegenwart ihres Erlösers weilt.»

Löwen hatte bereits vor geraumer Zeit die Krebserkrankung seiner Frau öffentlich gemacht und sich für die grosse Anteilnahme bedankt. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war einst in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und den VfL Bochum aktiv. Seit 2022 spielt er in St. Louis, an der Seite des Schweizer Torhüters Roman Bürki.

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

Meistgelesen

Anouschka Renzi bricht TV-Show nach homophobem Spruch ab
Witkoff warnt vor nuklearer Bedrohung durch den Iran +++ Hegseth: «Heute wird unser heftigster Tag von Angriffen»
Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Deutsche fährt nach Unfällen einfach weiter – jetzt muss sie hinter Gitter
Dubai-Influencer fliehen vor Krieg – ihre Haustiere lassen sie zurück

Videos aus dem Ressort

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

blue-Sport-Kommentator Beat Signer ist vor Ort in Bergamo. Seine Einschätzung zur Premiere gegen Bayern München.

10.03.2026

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

06.03.2026

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Barça-Trainer Hansi Flick ist sich der Offensivkraft von Newcastle bewusst.

10.03.2026

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Vincent Kompany will mit den Bayern in jedem Wettbewerb hoch hinaus. Der Bayern-Coach zu den Ambitionen vor dem Achtelfinale gegen Bergamo.

10.03.2026

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Die letzte Saison war für Gianluca Scamacca eine Tortur. Der Bergamo-Knipser musste sich mühsam von einer Verletzung zurückkämpfen. Dass er heute wieder beschwerdefrei spielen kann ist nicht selbstverständlich.

10.03.2026

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ticker. Newcastle empfängt Barcelona und Atlético bittet Tottenham zum Tanz

TickerNewcastle empfängt Barcelona und Atlético bittet Tottenham zum Tanz

Ticker. Schockt Atalanta Bergamo nach Dortmund auch die Bayern?

TickerSchockt Atalanta Bergamo nach Dortmund auch die Bayern?

Frühes Tor reicht zum Sieg. Galatasaray legt im Heimspiel gegen Liverpool vor

Frühes Tor reicht zum SiegGalatasaray legt im Heimspiel gegen Liverpool vor

96 Spiele sind genug. Kyle Walker tritt aus dem Nationalteam zurück

96 Spiele sind genugKyle Walker tritt aus dem Nationalteam zurück

Harsche VAR-Kritik. Matthäus: «Ab und zu hat man das Gefühl, die gehen zwischendurch Kaffee trinken»

Harsche VAR-KritikMatthäus: «Ab und zu hat man das Gefühl, die gehen zwischendurch Kaffee trinken»