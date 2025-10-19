Freiburgs Johan Manzambi war erneut ein Aktivposten Keystone

Freiburg sichert sich in der 7. Runde der Bundesliga im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dank einem späten Tor einen Punkt. Vincenzo Grifo gleicht in der 87. Minute zum 2:2 aus.

Keystone-SDA SDA

Das Spiel war auch ein Duell zwischen den Schweizer Internationalen Johan Manzambi und Aurèle Amenda. Ersterer fing in der 2. Minute einen schlechten Querpass von Robin Koch ab, spielte den Ball in den Lauf von Derry Scherhant, der eiskalt zum 1:0 abschloss. Überhaupt zeigte Manzambi – wie auch Amenda, der zum ersten Mal in der laufenden Meisterschaft zur Startelf der Eintracht gehörte – eine starke Leistung.

Beide Treffer für Frankfurt zur zwischenzeitlichen Wende erzielte Jonathan Burkardt (18./38.). Während Freiburg im siebenten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen blieb (drei Siege), holten die Gäste in den letzten fünf Meisterschaftspartien bloss vier Punkte.

Im zweiten Spiel vom Sonntag gewann Hoffenheim bei St. Pauli 3:0. Sämtliche Tore durch Bazoumana Touré (54.), Andrej Kramaric (59.) und Grischa Prömel (79.) fielen in der zweiten Halbzeit. St. Pauli unterlag zum vierten Mal hintereinander.

Telegramme und Tabelle

Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2). - 34'700 Zuschauer. - Tore: 2. Scherhant 1:0. 18. Burkardt 1:1. 38. Burkardt 1:2. 87. Grifo 2:2. - Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 81.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda.

St. Pauli - Hoffenheim 0:3 (0:0). - 29'248 Zuschauer. - Tore: 54. Touré 0:1. 59. Kramaric 0:2. 79. Prömel 0:3.