«Du fehlst uns»: Gedenkfeier für Muriel Furrer

Familie, Freunde, Trainingskolleginnen und Bekannte nehmen Abschied von der Radsportlerin Muriel Furrer, die nach einem Sturz im Strassenrennen an der Rad-WM in Zürich verstorben ist. «In Gedenken an dein Licht» steht auf einem sonnenförmigen Blatt aufgehängt in der Kirche Uster, ein Bike und Rennvelo stehen neben Fotos von Muriel bei ihrer Lieblingstätigkeit, dem Velofahren. Mit persönlichen Briefen richten sich die Eltern und Geschwister an die 18-jährige Tochter und Schwester und erzählen aus ihrem jungen Leben. Die Gedenkfeier fand aus Platzgründen nicht an ihrem Wohnort in Egg statt.

08.11.2024