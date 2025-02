Vincenzo Grifo traf für Freiburg doppelt. Bild: Keystone

Der SC Freiburg kommt in der Bundesliga mit dem 5:0 gegen Werder Bremen zum vierten Sieg in Folge und stösst in die Top 4 vor.

Keystone-SDA, sda SDA

Nach drei 1:0-Erfolgen sorgten die Freiburger vor eigenem Anhang für ein Schützenfest. Doppeltorschütze Vincenzo Grifo traf nach einer halben Stunde zum 2:0 und in der 57. Minute zum 3:0. Dazwischen vergab Bremen durch einen von André Silva verschossenen Penalty die beste Möglichkeit, zurück ins Spiel zu finden.

In der Schlussphase sorgte der Japaner Ritsu Doan mit den letzten beiden Toren für das deutliche Verdikt. Der junge Schweizer Johan Manzambi kam für die Freiburger ab der 82. Minute zu einem vierten Teileinsatz in der Bundesliga.

Telegramm und Tabelle:

Freiburg – Werder Bremen 5:0 (2:0). – Tore: 15. Sildillia 1:0. 33. Grifo 2:0. 57. Grifo 3:0. 76. Doan 4:0. 92. Doan 5:0. – Bemerkungen: 39. Atubolu (Freiburg) hält Penalty von André Silva. Freiburg mit Manzambi (ab 82.), ohne Ogbus (verletzt).