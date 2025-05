Friedhelm Funkel springt zum dritten Mal nach 2003 (Aufstieg) und 2021 (Klassenerhalt) beim 1. FC Köln ein Keystone

Der 1. FC Köln verpflichtet bis Ende Saison den 71-jährigen Trainer Friedhelm Funkel und stellt den bisherigen Cheftrainer Gerhard Struber plus Christian Keller frei, den Geschäftsführer Sport.

Funkel soll in den zwei verbleibenden Partien in Nürnberg und daheim gegen Kaiserslautern die Rückkehr in die Bundesliga sicherstellen. Zuletzt gewann der Tabellenzweite Köln bloss noch eines der letzten fünf Spiele. Die Reserve auf die Verfolger Elversberg und Paderborn beträgt nur noch drei Punkte.

Funkel übernimmt zum dritten Mal in Köln: 2003 führte er die Domstädter in die Bundesliga, 2021 bewahrte er den 1. FC Köln vor dem Abstieg. Funkel stieg mit verschiedenen Klubs schon sechs Mal in die Bundesliga auf – so häufig wie sonst kein Trainer.