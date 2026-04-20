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«Spieler dürfen nicht übertreiben» Warum Bayerns Meisterparty gedämpft ausfällt

dpa

20.4.2026 - 09:16

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery
Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Joshua Kimmich und Co. haben die Meisterschale auch schon ausgelassener gefeiert.

Joshua Kimmich und Co. haben die Meisterschale auch schon ausgelassener gefeiert.

Bild: Keystone

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Nur Vincent Kompany geht nach der gewonnenen Meisterschaft aus sich heraus.

Nur Vincent Kompany geht nach der gewonnenen Meisterschaft aus sich heraus.

Bild: dpa

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Leon Goretzka feiert mit Kakadu.

Leon Goretzka feiert mit Kakadu.

Bild: dpa

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery
Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Joshua Kimmich und Co. haben die Meisterschale auch schon ausgelassener gefeiert.

Joshua Kimmich und Co. haben die Meisterschale auch schon ausgelassener gefeiert.

Bild: Keystone

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Nur Vincent Kompany geht nach der gewonnenen Meisterschaft aus sich heraus.

Nur Vincent Kompany geht nach der gewonnenen Meisterschaft aus sich heraus.

Bild: dpa

Gedämpfte Bayern-Party: Meister mit Kakadu – Gallery. Leon Goretzka feiert mit Kakadu.

Leon Goretzka feiert mit Kakadu.

Bild: dpa

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft löst beim FC Bayern Riesenfreude aus. Doch die Münchner Triple-Jäger haben noch einiges vor. Für Wehmut sorgt das Fehlen eines verletzten deutschen Nationalspielers.

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DPA, Redaktion blue Sport

20.04.2026, 09:16

20.04.2026, 09:25

Die Stars des FC Bayern feierten den vorzeitigen Gewinn ihrer 35. Meisterschaft in der Spielerlounge der Allianz Arena. Für Harry Kane & Co. stand nur ein gedämpftes Vergnügen auf dem Programm. Schliesslich haben die Münchner in dieser Fussball-Saison noch einiges vor.

«Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, aber es ist more to come. Und wir haben jetzt am Mittwoch ein ganz wichtiges Spiel», sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem dominanten 4:2 (3:1) am Sonntagabend vor heimischer Kulisse gegen Champions-League-Kandidat VfB Stuttgart.

Der Boss gönnt sich Champagner

Schon vier Spieltage vor dem Saisonende haben die Bayern die Meisterschaft in der Bundesliga perfekt gemacht. Doch das ist für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nur Teil eins ihrer Triple-Mission: Am Mittwoch will sie bei Bayer Leverkusen ins Finale des DFB-Pokals einziehen. Und ab Ende April stehen die beiden Duelle gegen Paris Saint-Germain im Kampf um das Champions-League-Endspiel an.

Eine Klasse für sich. Bayern feiert vorzeitige Meisterschaft: «Die Art und Weise ist das Besondere»

Eine Klasse für sichBayern feiert vorzeitige Meisterschaft: «Die Art und Weise ist das Besondere»

«Die Spieler freuen sich und natürlich wissen sie auch, dass sie es heute nicht übertreiben dürfen. Aber ich glaube schon, dass sie ein bisschen feiern werden», meinte Dreesen, der sich selbst mit seiner Frau ein Gläschen Champagner gönnen wollte. Aber «alles gedämpft».

50. Bundesligasieg für Kompany

Noch auf dem Rasen liess Kompany vor der Fankurve die ganze Freude samt geballter Fäuste über seine zweite Meisterschaft mit den Münchnern heraus. «Jeder Titel ist der erste», sagte der Belgier nach seinem 50. Bundesligasieg mit dem FC Bayern im erst 64. Spiel. «Es kostet viel Arbeit, aber dann muss man auch geniessen.»

Bayern-Trainer Vincent Kompany lässt seiner Freude freien Lauf.
Bayern-Trainer Vincent Kompany lässt seiner Freude freien Lauf.
Keystone

Und das taten die Stars – sogar mit einem Kakadu. Der Vogel samt Meisterschale zierte auch die weissen T-Shirts von Leon Goretzka und seinen Teamkollegen. Der im Sommer scheidende Nationalspieler präsentierte den Fans stolz die Porzellanfigur, die seit dem Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Jahr zu den unverzichtbaren Party-Accessoires gehört.

«Der hat schon die letztjährigen Feierlichkeiten dominiert. Der hat jetzt lange warten müssen, bis wir ihn wieder rausgelassen haben aus seinem Käfig», sagte Goretzka über die kuriose Kultfigur, die die Münchner 2025 in einem Nobelrestaurant hatten mitgehen lassen.

«Sehr grosser Verlust» Gnabry

Bei den Feierlichkeiten mit angezogener Handbremse fehlte allerdings ein Nationalspieler schmerzlich: Serge Gnabry. Der in dieser Saison so formstarke Offensivspieler zog sich im Abschlusstraining für das Stuttgart-Spiel eine schwere Verletzung der Adduktoren zu. Die Saison für den 30-Jährigen dürfte gelaufen sein, die WM im Sommer ist in Gefahr.

«Er fehlt uns extrem in der Kabine und auf dem Feld», sagte Joshua Kimmich geknickt über seinen Kumpel. «Es ist echt ein sehr grosser Verlust als Fussballer und als Mensch. Es wird uns extrem weh tun, aber ich hoffe, wir kriegen das irgendwie aufgefangen.» Zwei Titel wollen die Bayern schliesslich noch holen in dieser Saison.

Bayern – Real Madrid 4:3

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UEFA Champions League | Viertelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

15.04.2026

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