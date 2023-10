Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Ehrenpräsident Uli Hoeness sollen sich ausgesprochen haben. imago

In den letzten Wochen drohte der Zwist zwischen Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness und Trainer Thomas Tuchel zu eskalieren. Jetzt werden plötzlich versöhnliche Töne laut. In den Medien ist von einer Geheim-Aussprache die Rede.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer-Urgestein Uli Hoeness sparte zuletzt nicht mit Kritik an Thomas Tuchel. Der Trainer hatte sich zuvor mehrmals öffentlich über fehlende Transfer-Verstärkungen beklagt.

Der Streit drohte zeitweise zu eskalieren. Nun hat Hoeness dem Bayern-Coach aber ein Sonderlob ausgesprochen.

Tuchel habe «nach anfänglichen Schwierigkeiten einen super Job gemacht», so Hoeness, der auch offen ist für Transfers im Winter. Mehr anzeigen

Das Verhältnis zwischen Uli Hoeness und Thomas Tuchel schien in jüngster Vergangenheit ziemlich abgekühlt, seit sich der Coach öffentlich über die Transferaktivitäten der Bayern beschwerte. Hoeness sprach von «unklugen Äusserungen» des Trainers und meinte: «Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben ... nur Nationalspieler. Dann haben wir keinen dünnen Kader.»

Die Aussagen riefen die deutschen TV-Experten auf den Plan. «Dadurch entsteht automatisch Misstrauen», sagte Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus. Von einer «Atmosphäre des Misstrauens» bei Bayern sprach Didi Hamann schon im September gegenüber blue Sport. Noch deutlicher wurde zuletzt Lars Wallrodt, Sportchef von der Welt am Sonntag, der über die Hoeness sagte: «Tuchel wird im Strahl kotzen.»

Der Zwist drohte zu eskalieren. Doch jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Wie die «Bild» berichtet, soll es am 21. Oktober vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz zu einer «Geheim-Aussprache» gekommen sein. «Tuchel soll dem Vernehmen nach das Gespräch als angenehm empfunden haben. Hoeness soll ihn dabei gebeten haben, seine Aussagen im Gesamtzusammenhang zu verstehen», schreibt die Zeitung.

Tuchel kann sich auf Wintertransfers freuen

Ausserdem habe Hoeness den Coach im Gespräch auf eine bestehende Abmachung aufmerksam gemacht: «Tuchel möge den Kader öffentlich nicht mehr kleiner reden als er sei.» Daran hält sich der Trainer nun. Nichtsdestotrotz wünscht er sich im Winter nach wie vor Verstärkungen, besonders im Defensivbereich.

Und siehe da: Nun schliesst auch Uli Hoeness die Verpflichtung von neuen Spielern in der Winterpause nicht aus, sollte Tuchel dies wünschen. «Wenn da gute Argumente – und die wird er wohl haben – auf uns zukommen, dann sind wir da nicht grundsätzlich total dagegen», sagt der Bayern-Aufsichtsrat am Montag im Rahmen einer Benefizveranstaltung.

Und weiter: «Wenn wir bis dahin auch weiter in drei Wettbewerben sind, so wie es ausschaut, dann muss man analysieren, was notwendig ist. Und unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist.»

«Der Trainer hat einen super Job gemacht»

Des Weiteren spricht Hoeness Tuchel ein Sonderlob aus. «Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der Trainer hier einen super Job gemacht, dass er mit einem kleinen Kader so weit oben steht. Ich muss sagen, das ist die Qualität eines Trainers, mit einem kleinen Kader so weit oben zu stehen», so der 71-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Friede, Freude, Eierkuchen also bei Bayern München. Da kam auch der 8:0-Kantersieg gegen Darmstadt am letzten Samstag gerade recht. «Es hat richtig Spass gemacht, zuzuschauen. So stelle ich mir den FC Bayern immer vor», sagt Hoeness – im Wissen, dass nun ein ganz anderes Kaliber auf den Meister zukommt. Am Wochenende kommt's zum Top-Spiel gegen den BVB. Hoeness: «Ich hoffe, dass wir die Dortmunder am Samstag auch entsprechend unter Druck setzen können.»