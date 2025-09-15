Gerardo Seoane ist nicht mehr Coach von Borussia Mönchengladbach. KEYSTONE

Wie Borussia Mönchengladbach am Montagabend verkündet, hat sich der deutsche Verein vom Schweizer Trainer Gerardo Seoane getrennt.

Was sich am Montagmorgen abgezeichnet hat, wurde am Abend bestätigt: Der Schweizer Trainer Gerardo Seoane ist nicht mehr Coach von Borussia Mönchengladbach.

Nach dem schlechten Saisonstart mit nur einem Punkt in drei Spielen hatte Sportchef Roland Virkus Gespräche angekündigt. Er wolle mit dem Trainer die Hauptprobleme aufarbeiten und schnell handeln.

«Nach einer intensiven Aufarbeitung unseres Saisonstarts sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir eine Änderung auf der Position des Cheftrainers vornehmen müssen», wird der Sportchef in der Medienmitteilung zitiert.

«Nach nun saisonübergreifend zehn Bundesligaspielen ohne Sieg ist bei uns der Glaube geschwunden, dass der Umschwung mit Gerardo gelingen kann», schliesst Virkus ab.

Kommt nun der nächste Schweizer?

«Gerardo hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, ist den Weg des Klubs mitgegangen, hat den Entwicklungsprozess der Mannschaft angeschoben und hat sie stabilisiert», lobt der Gladbach-Präsident Rainer Bonhof die Arbeit des Schweizers.

Der 46-Jährige stand seit Juni 2023 an der Seitenlinie der Fohlen. Mehr als ein zehnter Platz in der vergangenen Saison schaute während seiner Amtszeit nicht heraus.

Als Nachfolger wird ein weiterer Schweizer gehandelt: Urs Fischer. Wie die «Bild» berichtet, könnte der 59-Jährige die Fohlen übernehmen. Zuletzt hatte er Union Berlin von der 2. Bundesliga bis in die Champions League geführt.