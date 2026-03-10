  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Harsche VAR-Kritik Matthäus: «Ab und zu hat man das Gefühl, die gehen zwischendurch Kaffee trinken»

dpa

10.3.2026 - 16:00

Lothar Matthäus kritisiert den VAR scharf: «Ich frage mich auch, was die Leute im Keller manchmal machen.»
Lothar Matthäus kritisiert den VAR scharf: «Ich frage mich auch, was die Leute im Keller manchmal machen.»
Bild: Keystone

In Köln schimpft der Stadionsprecher über Lautsprecher, weil der Video-Schiedsrichter nicht eingreift. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus versteht den Ärger – und hat eine klare Forderung.

DPA

10.03.2026, 16:00

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem nächsten strittigen Vorfall in Köln harsche Kritik an den Video-Assistenten geübt. «Ich frage mich auch, was die Leute im Keller manchmal machen. Sitzen sie die ganze Zeit vor den Monitoren und prüfen jede einzelne Szene? Ab und zu hat man das Gefühl, die gehen zwischendurch mal einen Kaffee trinken», meinte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Es gebe durch den Videobeweis zwar viele korrigierte Fehlentscheidungen, aber «immer noch zu viele Fehler», sagte der TV-Experte. «Man fragt sich: Wozu haben wir ihn überhaupt?»

Bei Szenen wie in Köln «muss man noch genauer draufschauen»

Matthäus bezog sich auch auf die Szene beim 1:2 des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund, die der Stadionsprecher Michael Trippel am Samstag in der Nachspielzeit der Bundesliga-Begegnung mit folgenden Worten kommentiert hatte: «In der 95. Minute hat es ein klares Handspiel eines Dortmunders im Strafraum gegeben und das guckt sich noch nicht einmal einer an!»

Der Sky-Experte sieht es ähnlich: «Bei so einer Szene wie der in Köln muss man noch genauer draufschauen, wenn man nicht erkannt hat, was alle anderen, die die Bilder gesehen haben, erkannt haben. Vielleicht hat sich Benjamin Cortus im Keller die Szene nicht aus allen Perspektiven angesehen, ich weiss es nicht.»

Matthäus fordert mehr Mut von Video-Assistenten

Matthäus ergänzte: «Ich habe das Gefühl, dass es in anderen Ländern, in der Champions League oder bei der Club-WM besser funktioniert als bei uns.» Seine Forderung: «Die internationalen Spezialisten haben auch nur zwei Augen, aber es braucht den Mut, etwas anzuzeigen. Man sollte keine Angst haben, wenn man im Keller sitzt. Der Keller entscheidet am Ende nicht, sondern immer noch der Schiedsrichter auf dem Platz.»

UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München
UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München

Di 10.03. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Atalanta BC - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Das könnte dich auch interessieren

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Bayern-Coach Kompany: «Der Tunnelblick passt aktuell perfekt»

Vincent Kompany will mit den Bayern in jedem Wettbewerb hoch hinaus. Der Bayern-Coach zu den Ambitionen vor dem Achtelfinale gegen Bergamo.

10.03.2026

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Die letzte Saison war für Gianluca Scamacca eine Tortur. Der Bergamo-Knipser musste sich mühsam von einer Verletzung zurückkämpfen. Dass er heute wieder beschwerdefrei spielen kann ist nicht selbstverständlich.

10.03.2026

Meistgelesen

Neues Video zeigt Tomahawk-Treffer, doch Trump leugnet hartnäckig weiter
Hegseth: «Heute wird unser heftigster Tag von Angriffen» +++ Iran droht mit Attentat auf Trump
Schweizer Blues-Star Philipp Fankhauser legt Karriere auf Eis
Streit unter Berner Jägern eskaliert – im Fokus steht ein Nationalrat
Dubai-Influencer fliehen vor Krieg – ihre Haustiere lassen sie zurück

Videos aus dem Ressort

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

blue-Sport-Kommentator Beat Signer ist vor Ort in Bergamo. Seine Einschätzung zur Premiere gegen Bayern München.

10.03.2026

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

06.03.2026

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Barça-Trainer Hansi Flick ist sich der Offensivkraft von Newcastle bewusst.

10.03.2026

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Beat Signer in Bergamo: «Dieses Duell gab es noch nie in der Königsklasse»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Blerim Dzemaili: «Vogt passt nicht in die Bundesliga»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Hansi Flick: «Wir müssen Lösungen finden»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Paralympics. Tavasci scheidet in der Qualifikation aus

ParalympicsTavasci scheidet in der Qualifikation aus

Nächste Goldmedaille. Robin Cuche doppelt im Super G nach

Nächste GoldmedailleRobin Cuche doppelt im Super G nach

Langlauf. Rüesch und Werro verpassen Sieg am Engadiner knapp

LanglaufRüesch und Werro verpassen Sieg am Engadiner knapp