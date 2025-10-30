  1. Privatkunden
14 Pflichtspiele, 14 Siege Gierige Bayern setzen neue Massstäbe und brechen Europa-Rekord 

dpa

30.10.2025 - 16:00

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

Der FC Bayern eilt unter Vincent Kompany von Rekord zu Rekord. Nicht nur die beeindruckende Siegesserie, sondern auch die Art und Weise sorgt für Staunen bei der Konkurrenz und im eigenen Verein.

30.10.2025

14 Pflichtspiele, 14 Siege: Der FC Bayern München knackt einen europäischen Rekord. Was hinter dem historischen Start und der aktuellen Siegermentalität steckt.

,

DPA, Syl Battistuzzi

30.10.2025, 16:00

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

  • Der FC Bayern München hat mit 14 Pflichtspielsiegen in Folge einen neuen europäischen Startrekord aufgestellt und damit die Bestmarke des AC Milan übertroffen.
  • Beim 4:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Köln zeigte das Team von Trainer Vincent Kompany erneut seine mentale Stärke und individuelle Klasse, angeführt von Doppel-Torschütze Harry Kane.
  • Die Bayern demonstrieren eine dominante Siegermentalität, sind in allen Wettbewerben ungeschlagen und richten den Fokus nun auf das Spitzenspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.
Mehr anzeigen

Die Rekord-Bayern sind bereit für das Mega-Duell mit Paris St. Germain. Vorher wartet aber noch das zur Pflichtaufgabe verkommene ehemalige Liga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Angesichts der beeindruckenden aktuellen Stärke scheint Europas neues Rekordteam Bayern München dem auf Normalgrösse geschrumpften Ex-Meister wieder entrückt. «Wir waren auch letzte Saison schon gierig, aber jetzt haben wir natürlich auch grosse Lust, weitermachen zu wollen», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl nach der nächsten Machtdemonstration im DFB-Pokal.

14. Sieg im 14. Spiel. Die Bayern sind auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen

14. Sieg im 14. SpielDie Bayern sind auch im DFB-Pokal nicht zu stoppen

Das 4:1 in der zweiten Pokalrunde am Mittwoch beim frechen Aufsteiger 1. FC Köln war der 14. Sieg im 14. Pflichtspiel. Niemals zuvor ist eine Mannschaft in Europas Topligen erfolgreicher in eine Saison gestartet. 13 Siege nacheinander zum Saisonstart waren vor mehr als 30 Jahren auch einmal Milan gelungen. «Man sieht, welche Mentalität gerade in dieser Mannschaft ist und welche Lust, Fussball zu spielen. Wir haben einen sehr, sehr guten Lauf», frohlockte Eberl.

Der Europa-Rekord ist gebrochen

Angesichts der Leistungsfähigkeit von Super-Goalgetter Harry Kane und Co. fiebern die Fans und Fussball-Enthusiasten bereits dem Giganten-Duell mit Champions-League-Sieger Paris am kommenden Dienstag (live ab 21 Uhr auf blue Sport) entgegen. Die gierigen Bayern aber erlegen erst eine Beute nach der anderen. «Wir haben jetzt erst Leverkusen, das wollen wir auch gewinnen», sagte Eberl und der ehemalige Leverkusener Nationalverteidiger Jonathan Tah kündigte vollmundig an: «Wir bleiben immer hungrig, wollen gewinnen und sind nie zufrieden.»

UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München
UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Di 04.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Es sind nicht einfach die nackten Zahlen, die die Bayern so besonders machen derzeit. Das Team von Trainer Vincent Kompany geht anscheinend mühelos auch mit schwierigen Situationen um, «atmet den Gegner einfach weg», wie es Kölns Trainer Lukas Kwasniok formulierte, wenn sie einmal gereizt werden. 

Bayern-Coach Kompany hat alle Titel im Visier
Bayern-Coach Kompany hat alle Titel im Visier
Rolf Vennenbernd/dpa

Beim FC lag so etwas wie eine Sensation in der Luft – für 30 Minuten. Die Kölner stellten die Bayern mit ihrem aggressiven Spiel vor Probleme und gingen nach einer Ecke durch Ragnar Ache (31.) in Führung. «Da habe ich mir Sorgen gemacht um das Stadion, dass es nicht auseinander fällt», witzelte Kwasniok zur kurzzeitigen rheinischen Euphorie. «Es gibt schon viele Spieler, die in so einer Situation weiche Beine bekommen», sagte Kompany. Nicht so seine Stars.

DFB-Pokal zu Beginn ohne VAR. Die Fehlentscheidungen kehren zurück – Eberl: «Es geht um so viel»

DFB-Pokal zu Beginn ohne VARDie Fehlentscheidungen kehren zurück – Eberl: «Es geht um so viel»

Sieben Minuten später war das Spiel schon gedreht. Dass dabei auch ein irreguläres, aber nicht geahndetes Abseitstor von Luiz Diaz (36.) half – geschenkt. «Sie hätten uns früher oder später, so ehrlich muss man sein, erdrückt», bekannte Bayern-Fan Kwasniok. 

Harry Kane nicht zu stoppen

Zu beeindruckend ist auch die individuelle Klasse von Doppeltorschütze Kane (38./64.) oder Michael Olise, der noch per Konter traf (72.), aber auch sonst neben dem starken Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig überragte. «Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen», sagte Kane.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. Nimmt man seine Tore für die Nationalmannschaft hinzu, sind es 25 Tore aus 17 Spielen. Und das im Oktober.

Gewohntes Bild: Derzeit jubeln nur die Bayern
Gewohntes Bild: Derzeit jubeln nur die Bayern
Federico Gambarini/dpa

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

30.10.2025

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

14 Siege in Folge: Die besten Bayern ever?

Der FC Bayern eilt unter Vincent Kompany von Rekord zu Rekord. Nicht nur die beeindruckende Siegesserie, sondern auch die Art und Weise sorgt für Staunen bei der Konkurrenz und im eigenen Verein.

30.10.2025

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Lausanne-Sport – Servette 1:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

29.10.2025

