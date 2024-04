Trainer Gerardo Seoane kann mit Borussia Mönchengladbach endlich wieder mal jubeln. IMAGO/Christian Schroedter

Borussia Mönchengladbach hat Ralph Hasenhüttl die Heimpremiere als neuer Trainer des VfL Wolfsburg verdorben.

Die Gladbacher gewannen in Wolfsburg mit 3:1. Acht Tage nach dem 2:0-Erfolg bei Werder Bremen zum Einstand von Hasenhüttl hatte Ridle Baku die Wolfsburger in der 7. Minute in Führung gebracht.

In der zweiten Halbzeit drehten Ko Itakura (52.), Nathan Ngoumou (58.) und Rocco Reitz (88.) mit ihren Treffern das Spiel zugunsten der Gäste, die sich auf den elften Tabellenplatz verbesserten. Neben Jonas Omlin, der zum zweiten Mal seit seinem Comeback das Tor der Gladbacher hütete, spielte auch Nico Elvedi für die Gäste durch. Auf der Gegenseite fehlte Cedric Zesiger gesperrt. Wolfsburg bleibt 14. mit nur fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Kampf um Europa: Hoffenheim beendet Augsburgs Serie

Im Kampf um einen Europacup-Platz hat die TSG 1899 Hoffenheim ihre eigenen Ambitionen untermauert und gleichzeitig dem FC Augsburg einen Dämpfer versetzt. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo besiegte den direkten Konkurrenten zu Hause mit 3:1. Damit endete bei den Gästen eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen. Wout Weghorst (17. Minute), Andrej Kramaric (20.) und Ihlas Bebou (90.) sorgten vor 28 881 Zuschauern für den zehnten Saisonerfolg der Kraichgauer.

Der 15. Saisontreffer von Ermedin Demirovic (61.) war für das FCA-Team von Coach Jess Thorup am Ende zu wenig. Augsburg (7.), Hoffenheim (8.) und der SC Freiburg (9.) liegen nun mit jeweils 36 Zählern hinter dem Tabellensechsten Eintracht Frankfurt (42).

Telegramme

Hoffenheim - Augsburg 3:1 (2:0). - Tore: 17. Weghorst 1:0. 20. Kramaric 2:0. 61. Demirovic 2:1. 90. Bebou 3:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 75.), ohne Mbabu (verletzt).

Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1:3 (1:0). - ... Zuschauer. - Tore: 7. Baku 1:0. 52. Itakura 1:1. 58. Ngoumou 1:2. 88. Reitz 1:3. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Zesiger (gesperrt). Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

dpa