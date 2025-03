Bo Henriksen liegt mit Mainz im Moment auf einem Champions-League-Platz Keystone

Mainz ist in der Bundesliga nach wie vor auf Europacup-Kurs. Das kriselnde Dortmund gewinnt zum zweiten Mal in Folge und Gladbach kommt zu einem ungefährdeten Sieg in der 24. Runde.

Keystone-SDA, sda SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Borussia Dortmund gewann 2:0 beim FC St. Pauli. In der Bundesliga liegt der BVB vorerst nur noch sechs Punkte hinter einem Champions-League-Platz. A

Auf Rang vier schob sich zunächst das Überraschungs-Team des FSV Mainz 05, das nach einem frühen Rückstand einen 2:1-Erfolg beim direkten Konkurrenten RB Leipzig feierte.

Im Rennen um einen Europapokal-Startplatz gelangen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach Siege. Wolfsburg gewann 2:1 in Bremen, die Gladbacher setzten sich mit 3:0 beim abstiegsgefährdeten 1. FC Heidenheim aus. Der ebenfalls akut bedrohte VfL Bochum verlor daheim 0:1 gegen die TSG Hoffenheim, die sich damit von der Abstiegszone entfernte. Mehr anzeigen

Der frühere FCZ-Coach Bo Henriksen hat Mainz neues Leben eingehaucht. Unter dem Dänen feierten die Mainzer am Samstag den dritten Sieg in der Bundesliga in Folge, womit sie auf Rang 4 vorrücken. Beim 2:1-Erfolg in Leipzig reagierte der FSV auf einen frühen Rückstand. Xavi Simons hatte die Leipziger schon nach zwei Minuten in Führung gebracht, doch in der zweiten Halbzeit vermochte Henriksens Mannschaft zu reagieren.

Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt trafen nach der Pause innert sechs Minuten für Mainz, bei dem Silvan Widmer ein weiteres Mal mit der Rolle des Ersatzspielers Vorlieb nehmen musste.

Während der Aufwärtstrend Mainz' also weitergeht, kommt Leipzig in der Rückrunde nicht vom Fleck. Nach fünf Unentschieden und einem Sieg muss das Team von Marco Rose nun die erste Niederlage einstecken.

Diese dürfte vorab auch Borussia Dortmund freuen. Der BVB gewann in bei St. Pauli dank zwei Toren in der zweiten Halbzeit durch Serhou Guirassy und Karim Adeyemi 2:0, womit Gregor Kobel im Tor nach der blamablen Niederlage in Bochum zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentreffer blieb.

Borussia Mönchengladbach kam mit Nico Elvedi und ohne den rotgesperrten Jonas Omlin gegen Heidenheim zu einem souveränen 3:0-Erfolg. Robin Hack traf für die Equipe von Gerardo Seoane dreifach, ein Treffer des Offensivspielers wurde jedoch wegen Abseits aberkannt.

Telegramme und Tabelle

Bochum – Hoffenheim 0:1 (0:0). – 24'120 Zuschauer. – Tor: 72. Bischof 0:1.

Leipzig – Mainz 05 1:2 (1:0). – 41'406 Zuschauer. – Tore: 1. Simons 1:0. 52. Amiri 1:1. 58. Burkardt 1:2. – Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Werder Bremen – Wolfsburg 1:2 (0:1). – 41'152 Zuschauer. – Tore: 6. Wimmer 0:1. 48. Wimmer 0:2. 90. Weiser 1:2.

St. Pauli – Borussia Dortmund 0:2 (0:0). – 29'546 Zuschauer. – Tore: 50. Guirassy 0:1. 58. Adeyemi 0:2. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Heidenheim – Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:2). – Tore: 8. Hack 0:1. 18. Ngoumou 0:2. 59. Hack 0:3. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (gesperrt).