Bundesliga Bayern fertigt Wolfsburg mit 8:1 ab – Gladbach klettert auf Platz 10

SDA

11.1.2026 - 17:37

4:0 gegen Augsburg: Borussia Mönchengladbach feiert erst den zweiten Heimsieg der Saison
Keystone

Borussia Mönchengladbach festigt seinen Platz im Tabellenmittelfeld der Bundesliga. In der 16. Runde bezwingt die Elf vom Niederrhein den FC Augsburg gleich mit 4:0. Die Bayern schlagen Wolfsburg noch höher.

Keystone-SDA

11.01.2026, 17:37

11.01.2026, 19:28

Bereits nach 36 Minuten und dem 3:0 durch Haris Tabakovic war die Partie im Borussia-Park entschieden. Nach rund einer Stunde erstickte der ehemalige Schweizer Juniorennationalspieler auch die letzten Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback mit seinem bereits neunten Saisontreffer.

Nico Elvedi, der im Gladbacher Abwehrzentrum wie gewohnt durchspielte, hatte einen geruhsamen Nachmittag. Daran konnten auch seine Nationalmannschhaftskollegen Fabian Rieder (bis 46.) und Cédric Zesiger aufseiten Augsburgs nichts ändern.

Während Gladbach mit dem erst zweiten Heimsieg der Saison einen Sprung auf Platz 10 machte, verbleibt Augsburg im 15. Rang. Die Reserve auf einen Abstiegsplatz beträgt nach dem dritten sieglosen Spiel in Folge nur noch zwei Punkte.

Bayern mit 8:1-Sieg

Einsam an der Tabellenspitze bleibt Bayern München. Mit einem 8:1-Sieg gegen Wolfsburg marschiert der Rekordmeister mit grossen Schritten dem Titel entgegen. Der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt schon elf Punkte. 

Beim Kantersieg gegen Wolfsburg tragen sich Luis Díaz, Raphaël Guerreiro, Harry Kane, Leon Goretzka und zweimal Michael Olise in die Torschützen ein. Ausserdem schiessen die Wölfe durch Kilian Fischer und Moritz Jenz zwei Eigentore.

Kantersieg gegen WolfsburgBayern München startet mit einem Feuerwerk ins neue Jahr

