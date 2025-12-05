  1. Privatkunden
Bundesliga Gladbach stürzt Mainz weiter in die Krise

SDA

5.12.2025 - 22:54

Captain Silvan Widmer und den Mainzern klebt das Pech an den Füssen
Captain Silvan Widmer und den Mainzern klebt das Pech an den Füssen
Keystone

Borussia Mönchengladbach gewinnt das Freitagsspiel der 13. Bundesliga-Runde. Das Team mit dem Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi setzt sich bei Schlusslicht Mainz mit 1:0 durch.

Keystone-SDA

05.12.2025, 22:54

05.12.2025, 22:56

Der entscheidende Treffer fiel nach einer knappen Spielstunde durch ein Eigentor des Mainzer Verteidigers Danny da Costa. Für Gladbach, das unter der Woche gegen St. Pauli aus dem Cup ausgeschieden ist, war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Die Elf vom Niederrhein, bei der Elvedi wie gewohnt durchspielte, rückte zumindest vorübergehend auf Platz 9 vor.

Mainz, das mit Silvan Widmer in der Startelf agierte, verlor die erste Partie nach der Freistellung von Bo Henriksen und bleibt Tabellenletzter.

