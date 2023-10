ℹ️ Leon Goretzka hat sich am Samstag beim Bundesliga-Spiel in Mainz eine Mittelhandfraktur zugezogen. Er wurde am Sonntag erfolgreich operiert und wird dem FC Bayern in den nächsten Spielen fehlen.



