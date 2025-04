Granit Xhaka ist bei Bayer 04 Leverkusen unumstrittener Stammspieler. IMAGO

Der sonst so konstante Granit Xhaka schwächelte zuletzt bei Arbeitgeber Bayer Leverkusen. Ist der Nati-Star wie schon bei Saisonbeginn überspielt?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka ist der «Mr. Zuverlässig» bei Bayer Leverkusen.

Der auf dem Feld verlängerte Arm von Trainer Xabi Alonso sorgte zuletzt aber mit erhöhter Fehleranzahl für Verwunderung.

Bereits bei Saisonbeginn musste der 32-Jährige seinem Mammutprogramm Tribut zollen. Der Mittelfeld-Stratege nahm nun gegenüber dem «Kicker» Stellung zu seinen jüngsten Auftritten. Mehr anzeigen

Nach dem glücklichen 1:0-Erfolg von Bayer Leverkusen auswärts in Heidenheim am letzten Samstag dürfte besonders bei Granit Xhaka die Erleichterung gross gewesen sein. Der Mittelfeld-Stratege zeigte gegen das Team von Coach Frank Schmidt eine schwache Partie und sorgte mit ungewohnten Fehlern für Verwunderung. Bereits beim überraschenden Pokal-Aus letzte Woche in Bielefeld verpasste es der Nati-Star, dem Spiel den Stempel aufzudrücken.

«Heute und in Bielefeld waren es nicht die Spiele, die ich von mir selbst erwarte», hielt der 32-Jährige gegenüber dem «Kicker» fest. Noch gegen Frankfurt und Stuttgart sei er eigentlich ganz zufrieden mit sich gewesen, so der 135-fache Internationale. «Dass es immer wieder mal ein schlechtes Spiel gibt, ist normal», resümiert Xhaka und ergänzt: «Ich bin auch nur ein Mensch.»

Doch Xhaka ist ein Mensch, der in Leverkusen seit seiner Ankunft im Sommer 2023 lange Zeit seine Arbeit so zuverlässig ausführte wie eine Maschine. In der Debütsaison führte er als Regisseur die zuvor notorisch erfolglosen Rheinländer zum überlegenen Double-Gewinn.

Lange Bälle statt Kombinationsfussball

Auch bei der EM zeigte Xhaka mit der Nati starke Auftritte, obwohl die Schweizer Nummer 10 den Viertelfinal gegen England gar mit einem Muskelfaserriss bestritt. Nach dem Turnier gab es für die Fussballer nur eine kurze Sommerpause.

Kein Wunder, dass Xhaka & Co. zu Saisonbeginn nicht wirklich auf Touren kamen. Statt wie im Vorjahr mit Power-Fussball die Gegner zu überrollen, erlebte Bayer im Herbst viele unnötige Rückschläge. Doch mittlerweile haben die Schützlinge von Xabi Alonso die Trendwende hinbekommen, auch wenn für Xhakas Geschmack immer noch zu viele lange Bälle geschlagen werden, statt mit Kombinationsfussball den Weg zum Erfolg zu suchen.

Unter dem spanischen Star-Coach hat Xhaka auch in der laufenden Spielzeit eine Stammplatzgarantie. In den bisher 28 Bundesligaspielen stand er immer in der Startelf, der Routinier verpasste in der Meisterschaft nur 67 Minuten.

Trotz manchmal schweren Beinen oder mentaler Müdigkeit ist es für den frischgebackenen dreifachen Familienvater – Töchterchen Neyana kam Mitte März zur Welt – «ganz wichtig, da zu sein, der Mannschaft, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, anders zu helfen», meint Xhaka. Der Basler betont: «Ich bin der Erste, der mich selbst kritisiert.»