«Ich bin sehr stolz, Schweizer zu sein» blue Sport hat Granit Xhaka am 1. August im Trainingslager von Bayer Leverkusen getroffen. Der Nati-Captain spricht über den Schweizer Nationalfeiertag. 01.08.2024

Granit Xhaka ist nach seinem Muskelfaserriss wieder voll im Saft. Mit Bayer Leverkusen bereitet er sich auf die bevorstehende Saison vor. blue Sport hat den Nati-Captain im Trainingslager in Donaueschingen getroffen.

R. Zeller, S. Schäuble & L. Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Granit Xhaka steht mit Bayer Leverkusen inmitten der Saisonvorbereitungen.

Der Nati-Captain ist wieder «zu 100 Prozent fit», wie er bei blue Sport sagt. Er habe von Bayer Leverkusen die Möglichkeit erhalten, sich im Urlaub behandeln zu lassen.

Angesprochen auf den 1. August meint Xhaka, dass er stolz sei, Schweizer zu sein. «Heute ist ein besonderer Tag für alle Schweizer.» Mehr anzeigen

Granit Xhaka ist zurück im Fussballgeschäft. Mit Bayer Leverkusen bereitet sich der Nati-Captain auf die neue Saison vor. Der deutsche Meister verweilt dort, wo Europameister Spanien während der EM angesiedelt war: In einem Fünf-Sterne-Hotel in Donaueschingen.

Xhaka wirkt beim Gespräch mit blue Sport entspannt. «Urlaub hat gut getan nach einer so langen Saison», so der Mittelfeldregisseur. Die vergangene Saison war für Xhaka ein wahrliches Monster-Programm. 65 Pflichtspiele bestritt er, vor dem Achtelfinal-Kracher gegen Italien an der EM zog er sich einen Muskelfaserriss zu. Er spielte trotzdem.

Im Urlaub war demzufolge für Xhaka nicht nur Beine hochlagern angesagt. Er widmete sich intensiv seiner Genesung. «Ich hatte die Möglichkeit, mich im Urlaub behandeln zu lassen», so Xhaka. Er bekam besuch vom Chef-Physio von Bayer Leverkusen. Jetzt ist Xhaka wieder voll im Saft. «Ich bin zu 100 Prozent fit.»

Sind die Mega-Saisons noch zumutbar?

In der kommenden Saison will Xhaka mit Leverkusen erneut angreifen. Dass der Kern der Meistermannschaft bestehen bleibt, bezeichnet er als «sehr wichtig». «Wir sind froh, dass der Sommerurlaub für den Klub ruhiger geblieben ist.»

Alles andere als ruhig wird aber die Fussball-Saison. Mit Bundesliga, Pokal und Champions League steht für Xhaka und Co. ein saftiges Programm an. Sind so viele Spiele in einer Saison noch zumutbar? Xhaka hält sich bedeckt: «Wir können nicht beeinflussen wie viele Spiele wir haben.» Man könne einzig die eigene Fitness und die Leistung auf dem Platz beeinflussen.

Xhaka gratuliert der Schweiz zum Geburtstag

Am Tag des Gesprächs gratuliert Xhaka auf Instagram der Schweiz zum Geburtstag. «Heute ist ein besonderer Tag für alle Schweizer», so Xhaka über den 1. August. «Die Schweiz ist meine Heimat. Ich konnte meine ersten Schritte in der Schweiz machen. Im Fussball, in der Schule. Ich bin stolz, Schweizer zu sein.»

«Happy Birthday Switzerland»: Granit Xhaka gratuliert der Schweiz auf Instagram zum Geburtstag. screenshot/instagram@granitxhaka

Am kommenden Samstag bestreitet Xhaka mit Leverkusen gegen den französischen Erstligisten Lens das erste Testspiel. Am Mittwoch darauf kommt es für den 31-Jährigen zu einem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Arsenal. Was meint Xhaka über dieses Duell? «Ich freue mich darauf.»