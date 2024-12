«Grauenvoller Anschlag» – Schweigeminute und Gedenken nach Bayerns Kantersieg

Feierliche Stimmung kommt bei den Bayern nach dem Kantersieg nicht auf. Keystone

Das dominante 5:1 des FC Bayern über RB Leipzig gerät schnell in den Hintergrund. Nach dem Anschlag in Magdeburg fällt kurzfristig die Weihnachtsfeier im Stadion aus – stattdessen wird geschwiegen.

DPA/jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Autofahrer fährt in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben.

Die Stimmung in der Münchner Allianz Arena ist nach dem 5:1-Sieg gegen RB Leipzig getrübt.

Die Weihnachtsfeier im Stadion fällt kurzfristig aus. Gesungen wird trotzdem. Mehr anzeigen

Der Bayern-Jubel nach dem letzten Sieg im Jahr 2024 wurde schnell vom stillen Gedanken an die Opfer von Magdeburg abgelöst. Nachdem die Münchner um Rückkehrer Harry Kane mit ihren Weihnachtsmützen aus der Kurve zurückgekehrt waren, ergriff Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen das Wort und bat um eine Schweigeminute nach dem tödlichen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt.

Das deutliche 5:1 im Bundesliga-Spitzenspiel geriet schnell zur Nebensache, die zum Jahresende beim Rekordmeister übliche Lichtershow wurde kurzfristig abgesagt. «Dass ich hier stehe, haben wir uns völlig anders vorgestellt», sagte Dreesen, der von einem «grauenvollen» Anschlag sprach.

Auch die Profis des FC Bayern wirkten betroffen. Aus dem mit 75.000 Zuschauern besetzten Stadion gab es Applaus für die Entscheidung, die Feier abzusagen und durch eine Gedenkminute zu ersetzen. Einzig «Stille Nacht» wurde gesungen.

Novum in Bundesliga-Historie

Schon in der zweiten Halbzeit des unerwartet einseitigen Topspiels wirkte die Stimmung von den Rängen gedrückt. Die Nachrichten sprachen sich allmählich herum.

Sportlich geht das Starensemble von Trainer Vincent Kompany mit mindestens vier Punkten Vorsprung ins neue Jahr. Der Bayern-Führungstreffer von Jamal Musiala nach 29 Sekunden und der Ausgleich von Benjamin Sesko nach 103 Sekunden sorgten in der ausverkauften Allianz Arena für ein Novum in der Bundesliga. Erstmals trafen beide Teams in den ersten zwei Minuten.

Nach dem schnellsten 1:1 in der Liga-Historie zeigten die Gastgeber eine Woche nach der ersten Niederlage beim 1:2 in Mainz die von Kompany erhoffte Sieg-Reaktion. Der Ex-Leipziger Konrad Laimer (25. Minute), Joshua Kimmich (36.), Leroy Sané (75.) und Alphonso Davies (78.) trafen fast nach Belieben gegen erstaunlich lasche Leipziger, die schon in der Winterpause schienen.