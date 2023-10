Gregor Kobel wird voraussichtlich noch lange das Tor beim BVB hüten. Bild: Imago

Vergangene Saison wurde Gregor Kobel vom «Kicker» zum besten Torwart der Saison gewählt und auch in dieser Saison hat er schon den einen oder anderen Punkt festgehalten. Nun verlängert er seinen Vertrag beim BVB frühzeitig – und kassiert dafür einen Mega-Lohn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Torwart Gregor Kobel wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund einem Medienbericht zufolge verlängern. Wie die «Bild» am Donnerstag schreibt, soll der derzeit bis 2026 gültige Kontakt des 25-Jährigen bis 2028 ausgebaut werden und eine satte Gehaltserhöhung beinhalten.

Kobel, der 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt war, ist einer der grossen Leistungsträger beim Revierclub. Der Schweizer Nationalspieler ist in Dortmund auch Vizekapitän hinter Emre Can.

Angesprochen auf eine mögliche Vertragsverlängerung hatte sich Kobel nach dem 0:0 in der Champions League gegen die AC Mailand am späten Donnerstagabend nicht äussern wollen. Mehr anzeigen

Der von diversen Topklubs Gregor Kobel hat offenbar seinen bis 2026 laufenden Vertrag frühzeitig um zwei Jahre verlängert. Dafür kassiert er eine schöne Gehaltserhöhung, wie «Bild» berichtet.

Aktuell verdient der 25-Jährige rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr, künftig sollen es 10 Millionen sein. Lob für diesen Deal gibt es auch für Sport-Direktor Sebastian Kehl. Denn der Schweizer überzeugt in Dortmund auf ganzer Linie und soll ein wichtiger Baustein bei der Jagd nach Titeln sein.

Mit der Gehaltserhöhung wird auch sein Standing unterstrichen, steigt er doch nun zu den Topverdienern auf. Ginge es dem Schweizer aber nur ums Geld, so hätte er wohl längst die Flucht ergriffen, denn er ist heiss umworben – Chelsea wollte ihn angeblich mit einem Gehalt locken, das doppelt so hoch wäre wie jenes in Dortmund.

Am Mittwoch spielte Kobel übrigens einmal mehr zu null, doch weil seine Vorderleute gegen AC Milan kein Tor erzielten, reichte es nicht zum Sieg. Zu einer möglichen Vertragsverlängerung wollte er sich nicht äussern.