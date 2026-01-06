  1. Privatkunden
«Kicker»-Rangliste Gregor Kobel wieder bester Bundesliga-Goalie – auch Joël Schmied überzeugt

Syl Battistuzzi

6.1.2026 - 09:50

Gregor Kobel hat in der ersten Bundesliga-Hälfte den Kicker überzeugen können.
Gregor Kobel hat in der ersten Bundesliga-Hälfte den Kicker überzeugen können.
IMAGO/DeFodi Images

Nati-Goalie Gregor Kobel sichert sich Platz 1 in der «Kicker»-Rangliste der Torhüter der Bundesliga. 

Syl Battistuzzi

06.01.2026, 09:50

Das deutsche Fussballmagazin «Kicker» hat seine Winterrangliste veröffentlicht, die auf den Leistungen in der ersten Saisonhälfte 2025/26 basiert.

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel in Diensten von Borussia Dortmund hat seine tolle Serie fortsetzen können. Schon vier Mal stand der 27-Jährige zuoberst auf dem Podest. Nun landete der Zürcher erneut auf Rang 1. Kobel verpasste zwar die Kategorie «Weltklasse», schaffte es aber in die «internationale Klasse». In der Bundesliga schafften es nur Péter Gulácsi von RB Leipzig und Oliver Baumann von Hoffenheim auch in diese Kategorie.

«Diesmal also wieder Gregor Kobel. Nach seinen Bestplatzierungen in den Jahren 2022 bis 2024 hatte der Dortmunder in der Beurteilung der Kicker-Redaktion zuletzt zweimal das Nachsehen. Jetzt grüsst er in der Rangliste einmal mehr von ganz oben, und das nach einer blitzsauberen Halbserie, geprägt von überzeugenden Auftritten in der Bundesliga und in der Champions League. Garniert mit guten Leistungen in der Schweizer Nationalelf, wo er unter anderem Yann Sommers Rekord von fünf Spielen in Folge ohne Gegentor egalisierte, sowie im DFB-Pokal, wo er den BVB im Elfmeterschiessen in Frankfurt (4:2) vor einem noch früheren Ausscheiden bewahrte», schreibt die Redaktion über Kobel.

Weiter heisst es: «Abgesehen von seiner unglücklichen Spieleröffnung unlängst in Freiburg (1:1), die die Rote Karte für seinen Teamkollegen Jobe Bellingham nach sich zog, zeigte sich der 28-Jährige auch in seiner Problemzone, dem Spiel mit dem Ball am Fuss, verbessert. Der Wechsel auf Borussias Trainerstuhl von Nuri Sahin zu Niko Kovac und die damit etwas veränderte taktische Einbeziehung des Torwarts schienen ihm dabei zusätzlich zu helfen.»

Kicker-Rangliste der Torhüter

  • Weltklasse: Keiner.
  • Internationale Klasse:
    1. Gregor Kobel, Dortmund 
    2. Péter Gulácsi, RB Leipzig 
    3. Oliver Baumann, Hoffenheim
  • Nationale Klasse:
    4. Kamil Grabara, Wolfsburg 
    5. Marwin Schwäbe, Köln
    6. Robin Zentner, Mainz 
    7. Nikola Vasilj, St. Pauli 
    8. Manuel Neuer, Bayern 
    9. Daniel Fernandes, HSV
Mehr anzeigen

Bei den Innenverteidigern räumte Dayot Upamecano ab. Der Bayern-Profi wurde wie Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Jeff Chabot (Stuttgart), Waldemar Anton (Dortmund) sowie Matthias Ginter (Freiburg) in die «Internationale Klasse» eingestuft. 

Schmied «nationale Klasse»

Im Ranking des Fachmagazins bei den zentralen Abwehrspielern Unterschlupf gefunden hat auch Joël Schmied. Der Berner landet auf Rang 16: «Der Schweizer ist eine der Überraschungen der Saison. Seit Januar 2025 in Köln, spielte Schmied eine eher holprige Rückrunde in der 2. Liga, hat sich nach dem Aufstieg aber klar gesteigert. Der 27-Jährige hat sich keine Patzer geleistet und agierte sehr stabil, seine Endgeschwindigkeit von fast 35 km/h in der Spitze ist sein Trumpf. Bei seinem einzigen schwächeren Spiel, dem 3:4 gegen Frankfurt im November, verletzte sich Schmied. Dass es beim FC nicht mehr läuft, hat auch mit seinem Fehlen zu tun.»

Kicker-Rangliste Innenverteidigung

  • Weltklasse: Keiner
  • Internationale Klasse
    1. Dayot Upamecano, Bayern München
    2. Nico Schlotterbeck, Dortmund
    3. Jonathan Tah, Bayern München
    4. Jeff Chabot, Stuttgart
    5. Waldemar Anton, Dortmund
    6. Mathias Ginter, Freiburg
  • Nationale Klasse:
    7. Min-jae-Kim, Bayern München 
    8. Castello Lukeba, RB Leipzig
    9. Danilho Doekhi, Union Berlin
    10. Luka Vuskovic, HSV
    16. Joël Schmied, Köln
Mehr anzeigen

