Last-Minute-Sieg gegen Stuttgart Hamburger SV beendet seine Durststrecke

SDA

30.11.2025 - 20:16

Der Schweizer Miro Muheim feiert den Sieg des HSV über Stuttgart
Der Schweizer Miro Muheim feiert den Sieg des HSV über Stuttgart
Keystone

Der Hamburger SV schlägt nach fünf Niederlagen hintereinander durch ein Last-Minute-Goal den VfB Stuttgart mit 2:1. Fabio Vieira gelingt in der 94. Minute das Siegtor.

Keystone-SDA

30.11.2025, 20:16

30.11.2025, 20:22

Vor 57'000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion traf der zuletzt weniger berücksichtigte Publikumsliebling Robert Glatzel für den HSV zur Führung. Noch vor der Pause schied Glatzel aber auch wieder verletzt aus.

Denis Undav glich für Stuttgart aus (54.). Im Finish konnten die Schwaben dann auch noch in Überzahl spielen. Fabio Viera (94.) sorgte im Finish indessen für Hamburger Glücksgefühle.

Von den vier Schweizern (je zwei beim HSV und Stuttgart) gelangte einzig Miro Muheim zum Einsatz. Er spielte bei Hamburg auf der linken Seite durch.

