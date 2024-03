Leon Goretzka und Joshua Kimmich zeigten zuletzt starke Leistungen. Imago

Thomas Tuchel muss bei Bayern München Ende Saison seinen Posten räumen. Seit Bekanntgabe der Trennung läuft es wieder rund. Alles nur Zufall?

Thomas Tuchel ist nur noch bis Ende Saison Bayern-Trainer.

Seit Bekanntgabe dieses Entscheids weiss der Rekordmeister wieder zu überzeugen.

Mit Matthijs de Ligt und Eric Dier scheint Tuchel ein Innenverteidiger-Duo gefunden zu haben, das harmoniert.

Das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom gewinnen die Bayern diskussionslos mit 3:0. Harry Kane trifft gegen die Römer doppelt und sagt nach dem Spiel: «Hoffentlich ist das der Wendepunkt.»

Vier Tage später schiesst Kane beim 8:1-Gala-Auftritt gegen Mainz einen Hattrick und bereitet zwei Tore vor. Der Engländer hat in den ersten 25 Runden schon 30 Tore erzielt und 8 vorbereitet, auf ihn kann sich Tuchel schon die ganze Saison verlassen. Doch das gilt eben nicht für alle Bayern-Akteure.

Nach den zwei Top-Auftritten stellt sich nun die Frage: War das nur ein Strohfeuer oder finden die Bayern tatsächlich zu alter Stärke zurück? Zumindest hat Tuchel zuletzt an der einen oder anderen Stellschraube gedreht. Und so gibt es gleichermassen Gewinner wie Verlierer.

Neue Hierarchie in der Abwehrreihe

In der Innenverteidigung hat Tuchel in dieser Saison, auch verletzungsbedingt, oft rotiert. Nun scheint er aber mit Matthijs de Ligt und Winter-Neuzugang Eric Dier ein gut harmonierendes Innenverteidiger-Duo gefunden zu haben, das in drei der letzten vier Pflichtspiele in der Startelf steht. Für Minjae Kim und Dayot Upamecano sind das keine guten Nachrichten.

Matthijs de Ligt und Eric Dier sorgen in der Innenverteidigung für Stabilität. Bild: Imago

Auch Joshua Kimmich könnte man zu den Verlierern zählen. Der 29-Jährige spielt am liebsten im zentralen Mittelfeld, doch Tuchel setzt ihn zuletzt als Rechtsverteidiger ein. Damit stärkt er die rechte Seite, ohne dabei das Mittelfeld merklich zu schwächen. Kimmich glänzt auf alle Fälle mit Top-Werten bei Ballkontakten, Flanken und Pässen.

Müller und Goretzka blühen wieder auf

Thomas Müller musste in dieser Saison öfters als ihm lieb ist auf der Bank Platz nehmen. In den letzten Partien durfte der 34-Jährige von Beginn an ran. Gegen Lazio zahlt er das Vertrauen mit dem Treffer zum 2:0 zurück, auch gegen Mainz reiht sich der Publikumsliebling unter die Torschützen.

Auch Leon Goretzka blüht endlich wieder auf. Zwar steht der 29-Jährige in dieser Saison 21-mal im Kader, davon 18-mal in der Startelf, dennoch hat Tuchel kaum einmal lobende Worte übrig für Goretzka. Ganz anders nach der Partie gegen Mainz. Der Tenor ist klar, das war die beste Saisonleistung des Mittelfeldspielers – für Tuchel war er «wahrscheinlich der Spieler des Spiels». Zwei Tore und zwei Assists steuert er zum Gala-Sieg bei.

Vielleicht tut man aber auch gut daran, sich nach zwei richtig starken Auftritten mit Interpretationen zurückzuhalten. Ob die Bayern-Stars nach dem Tuchel-Entscheid tatsächlich befreiter aufspielen als zuvor und zu alter Stärke zurückfinden, das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.