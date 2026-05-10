Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt 10.05.2026

Heidenheim kann in der Bundesliga weiter auf den kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt hoffen. Der Tabellenletzte gewinnt in Köln 3:1.

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Somit geht Heidenheim am nächsten Wochenende gleichauf mit St. Pauli und Wolfsburg in den letzten Spieltag.

Doppeltorschütze Jan Schöppner und Arjon Ibrahimovic verhalfen den unverwüstlichen Heidenheimern, bei denen Leonidas Stergiou eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde, in Köln mit ihren Toren zum dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Im Abstiegskampf bietet die Bundesliga beim Finale am nächsten Samstag damit Hochspannung. Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg sind nun punktgleich. Heidenheim empfängt noch Mainz, St. Pauli und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg hat das um drei Tore bessere Torverhältnis als St. Pauli und Heidenheim.

Freiburg in Hamburg zurückgebunden

Freiburg verpasste es in Hamburg, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterliegt beim HSV 2:3.

Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

Kurztelegramme und Rangliste:

Hamburger SV – Freiburg 3:2 (1:1). – Tore: 14. Jatta 1:0. 16. Matanovic 1:1. 64. Vuskovic 2:1. 67. Baldé 3:1. 87. Matanovic 3:2. – Bemerkungen: HSV ohne Muheim (verletzt). Freiburg mit Ogbus (bis 68.) und Manzambi (bis 58.), ohne Tarnutzer (nicht im Aufgebot).

1. FC Köln – Heidenheim 1:3 (1:2). – Tore: 8. Schöppner 0:1. 10. Bülter 1:1. 28. Ibrahimovic 1:2. 72. Schöppner 1:3. – Bemerkungen: Köln mit Schmied (bis 71.). Heidenheim mit Stergiou (ab 76.).