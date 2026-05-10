  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Herzschlagfinale perfekt Heidenheim siegt und sorgt für ultimativen Abstiegs-Krimi am letzten Spieltag

SDA

10.5.2026 - 17:52

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

10.05.2026

Heidenheim kann in der Bundesliga weiter auf den kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt hoffen. Der Tabellenletzte gewinnt in Köln 3:1.

Keystone-SDA

10.05.2026, 17:52

10.05.2026, 21:19

Somit geht Heidenheim am nächsten Wochenende gleichauf mit St. Pauli und Wolfsburg in den letzten Spieltag.

Doppeltorschütze Jan Schöppner und Arjon Ibrahimovic verhalfen den unverwüstlichen Heidenheimern, bei denen Leonidas Stergiou eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt wurde, in Köln mit ihren Toren zum dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Im Abstiegskampf bietet die Bundesliga beim Finale am nächsten Samstag damit Hochspannung. Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg sind nun punktgleich. Heidenheim empfängt noch Mainz, St. Pauli und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg hat das um drei Tore bessere Torverhältnis als St. Pauli und Heidenheim.

Freiburg in Hamburg zurückgebunden

Freiburg verpasste es in Hamburg, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterliegt beim HSV 2:3.

Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

Kurztelegramme und Rangliste:

Hamburger SV – Freiburg 3:2 (1:1). – Tore: 14. Jatta 1:0. 16. Matanovic 1:1. 64. Vuskovic 2:1. 67. Baldé 3:1. 87. Matanovic 3:2. – Bemerkungen: HSV ohne Muheim (verletzt). Freiburg mit Ogbus (bis 68.) und Manzambi (bis 58.), ohne Tarnutzer (nicht im Aufgebot).

1. FC Köln – Heidenheim 1:3 (1:2). – Tore: 8. Schöppner 0:1. 10. Bülter 1:1. 28. Ibrahimovic 1:2. 72. Schöppner 1:3. – Bemerkungen: Köln mit Schmied (bis 71.). Heidenheim mit Stergiou (ab 76.).

Meistgelesen

Nordkorea reagiert auf die Tötung iranischer Führungskader
Neue Simulation zeigt Mega-Welle – warum auch die Schweiz gefährdet ist
Europa ganz weit weg – YB stürzt den FC Basel ins Elend

Videos aus dem Ressort

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

10.05.2026

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

10.05.2026

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

10.05.2026

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Heidenheims Hoffnung aufs Wunder lebt: Dreikampf zum Saisonfinale perfekt

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Lauper: «Die Spiele gegen Basel sind immer speziell»

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

Seoane: «Kompliment an die Mannschaft»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Griechenland. Kutesa mit AEK Athen Meister

GriechenlandKutesa mit AEK Athen Meister

100. Torbeteiligung in der MLS. Weiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

100. Torbeteiligung in der MLSWeiterer Rekord von Lionel Messi sorgt für Platzsturm

Prag-Derby endet im Chaos. Slavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an

Prag-Derby endet im ChaosSlavia-Fans stürmen kurz vor Meisterparty den Platz – und greifen Sparta-Spieler an