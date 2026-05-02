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Bundesliga Heidenheim holt einen Punkt bei Bayern und hofft weiter ++ HSV dreht Spiel in Frankfurt

SDA

2.5.2026 - 18:42

Kein Durchkommen für Harry kane gegen Heidenheim.
Kein Durchkommen für Harry kane gegen Heidenheim.
IMAGO/Sven Simon

Im Rennen gegen den Abstieg aus der Bundesliga kommt Heidenheim in der drittletzten Runde zu einem unverhofften Punkt. Das Schlusslicht spielt bei Bayern München 3:3.

Keystone-SDA

02.05.2026, 18:42

Heidenheim fehlten nur Sekunden für einen Auswärtssieg bei Bayern München. Erst in der 10. Minute der Nachspielzeit flog ein Schuss von Michael Olise vom Pfosten an den Rücken von Heidenheims Goalie Diant Ramaj und von dort zum 3:3 ins Tor. Der bereits feststehende Meister setzte erst für die zweite Halbzeit auf seine besten Offensivspieler.

Heidenheim hatte mit Budu Siwsiwadse einen zweifachen Torschützen. Der Georgier hat in den letzten vier Partien fünfmal getroffen und damit grossen Anteil daran, dass der Klassenerhalt weiterhin möglich ist – zumindest via Relegation.

Nicht mehr in Schlagdistanz von Heidenheim sind die Mannschaften auf den ersten Nichtabstiegsplätzen: Werder Bremen, Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben alle 32 Punkte und damit sieben Zähler Reserve auf Heidenheim. Die Kölner verspielten beim 2:2 bei Union Berlin einen 2:0-Vorsprung. Für die Berliner war es der erste Punktgewinn im dritten Spiel unter Trainerin Marie-Louise Eta.

In Abstiegsgefahr sind derzeit noch zehn Mannschaften. Die unter dem Strich klassierten Wolfsburg (in Freiburg) und St. Pauli (daheim gegen Mainz) könnten mit Siegen am Sonntag bis auf drei Punkte an Bremen und Köln herankommen. Union Berlin (33 Punkte), Hamburg und Mainz (je 34) sind die weiteren gefährdeten Teams.

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