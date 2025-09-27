  1. Privatkunden
Bayern-Star wie im Rausch Kane knackt historischen Tor-Rekord: «Das ist sogar für mich verrückt»

dpa

27.9.2025 - 08:43

Bayern-Star Harry Kane bedankt sich bei den Fans.
Bayern-Star Harry Kane bedankt sich bei den Fans.
Keystone

Nach jedem Bayern-Sieg dreht sich aktuell fast alles um Harry Kane. Auch beim 4:0 gegen Bremen ist der Engländer wieder der Mann des Abends. Und er übertrifft sogar Ronaldo und Haaland.

,

DPA, Redaktion blue Sport

27.09.2025, 08:43

27.09.2025, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag brach Harry Kane den Rekord für die schnellsten 100 Tore für einen Verein in Europas Top-5-Ligen.
  • Der Stürmer äusserte Stolz und Dankbarkeit über seine Leistung und betonte, wie besonders es sei, diese Marke bei einem Klub wie Bayern München erreicht zu haben.
  • Trotz Spekulationen über eine Ausstiegsklausel betonte Kane seine Zufriedenheit in München, sieht keine Eile bei Vertragsgesprächen und fokussiert sich auf sportliche Erfolge
Mehr anzeigen

Harry Kane hat nach seinem historischen Tor-Rekord Worte wie «Ehre» und «Stolz» gewählt, um seine eigene Leistung zu würdigen. Beim 4:0 gegen Werder Bremen erzielte der Torjäger seine Tore 99 und 100 für den FC Bayern. Und der Clou: Er schaffte diese Marke in 104 Pflichtspielen für den deutschen Fussball-Rekordmeister. Bei seiner Bestmarke übertraf er damit in den fünf europäischen Top-Ligen sogar Cristiano Ronaldo und Erling Haaland. 

Nächster Kantersieg. Bayern München bleibt auch gegen Werder Bremen makellos

Nächster KantersiegBayern München bleibt auch gegen Werder Bremen makellos

«100 Tore in 104 Spielen – das ist sogar für mich verrückt», sagte Kane lachend. Der Portugiese Ronaldo benötigte bei Real Madrid einst ebenso 105 Partien für die ersten 100 Treffer wie der Norweger Haaland im Trikot von Manchester City. «Es ist eine Ehre, 100 Tore für einen Verein wie Bayern München zu erzielen – und das in Rekordzeit», kommentierte der neue Europa-Rekordler Kane: «Darauf werde ich später mit grossem Stolz zurückschauen.»

«Ich bin glücklich hier»

Die Bayern siegen weiter – und Kane trifft weiter. Und das will er auch noch längere Zeit in München tun. «Ich bin glücklich hier», sagte Kane nach dem Gerede um eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag am Ende dieser Saison und eine mögliche Rückkehr nach England. Sein Vierjahresvertrag endet 2027. 

Gespräche über eine Verlängerung hätten noch nicht stattgefunden, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Der 32-Jährige zeigte sich am Freitagabend durchaus offen dafür, aber ohne Hektik. «Es ist ja jetzt nicht mein letztes Vertragsjahr.» Sein Fokus liege aktuell auf Toren und Titeln.

«Dass er den Rekord gemacht hat, und das besser als Ronaldo und Haaland, das ist einfach schön», meinte Bayern-Chef Jan-Christian Dreesen. 

Kompany: Das macht Harry aus

Auch Trainer Vincent Kompany konnte den aktuell herausragenden Bayern-Profi mal wieder nur rühmen: «Was Harry aktuell zeigt, spiegelt wider, wie er sich fühlt. Er bricht Rekord um Rekord – und gleichzeitig arbeitet er so viel nach hinten. Das macht ihn aus. Wer so viele Tore schiesst und gleichzeitig so viel für die Mannschaft arbeitet, hat einen riesigen Stellenwert.»

Nächste Gala in der Champions League?

Am Dienstag gilt es für die Bayern in der Champions League ernst. Nach dem souveränen 3:1-Heimsieg gegen Chelsea, muss das Team aus München auswärts bei Pafos ran. Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg käme einer dicken Überraschung gleich. Und Kane dürfte darauf brennen, weitere Tore zu schiessen. Gegen Chelsea traf er ja bereits doppelt. blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live.

Pafos FC - FC Bayern München
Pafos FC - FC Bayern München

Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Pafos FC - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

