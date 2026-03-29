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Verlängert Bayerns Stürmerstar? Hoeness hofft auf Kane-Verbleib: «Aber man weiss nie, wenn ein Saudi kommt …»

dpa

29.3.2026 - 18:45

Harry Kane hat für die Bayern bereits 133 Pflichtspieltore erzielt. 
Harry Kane hat für die Bayern bereits 133 Pflichtspieltore erzielt. 
Bild: Tom Weller/dpa

Uli Hoeness äussert sich zur Zukunft von Bayerns Stürmerstar Harry Kane. Der Ehrenpräsident wirkt zuversichtlich – und lobt den Engländer nicht nur für seine sportlichen Qualitäten.

DPA

29.03.2026, 18:45

Ehrenpräsident Uli Hoeness hofft, dass Stürmerstar Harry Kane seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert und auch über 2027 hinaus für den deutschen Rekordmeister auf Torejagd geht. «Das wäre ein Traum», sagte Hoeness im «Kicker»-Interview.

«Er hat seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heisst schon mal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist», erklärte der 74-Jährige weiter. «Was ich höre und spüre: dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen. Aber man weiss nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl.»

133 Tore in 136 Pflichtspielen

Seit seinem Wechsel von den Tottenham Hotspur im Sommer 2023 hat Kane für die Bayern schon 133 Tore in 136 Pflichtspielen erzielt. Auch in der laufenden Bundesliga-Saison liegt er mit 31 Treffern klar an der Spitze der Torjägerliste.

«Er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios. Er kann auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen», sagte Hoeness über den Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Der 32-jährige Kane sei «ein guter Charakter» und «ein Vorbild für unsere jungen Spieler», so Hoeness. «In der Kabine schauen die Jungs zu ihm auf. Wir können nur stolz sein, dass wir den in unseren Reihen haben.»

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